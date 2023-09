Así fue el triunfal regreso de Ana Blanco a TVE con homenaje a la «reina de las mañanas»

Un año después de su última aparición en el ‘Telediario’ de TVE como enviada especial a Londres por la muerte de la reina Isabel II; Ana Blanco reaparecía este sábado en La 1 como nueva presentadora de ‘Informe Semanal’. De este modo, la presentadora regresa a uno de los programas más emblemáticos de TVE tras dejar el ‘Telediario’ después de 32 años siendo una de sus caras más reconocidas.

Ana Blanco no quiso ser protagonista en esta vuelta y por eso no dudó en seguir con normalidad el programa. Así, no hizo ninguna referencia a su vuelta al espacio que ya presentó entre 2007 y 2009; cuando los presentadores del ‘Telediario’ se iban turnando en la conducción de ‘Informe Semanal’.

El debut de Ana Blanco en ‘Informe Semanal‘ estuvo marcado por el terremoto de Marruecos. Aprovechando que ahora se hace en directo, el programa estuvo muy pendiente de la última hora en torno a este trágico suceso que ha dejado más de 1.000 muertos.

Tras ello, ‘Informe Semanal’ emitió esta semana dos reportajes. Uno dedicado a repasar todas las consecuencias de la DANA de la semana pasada que ha dejado también varias víctimas mortales. Y el otro a hablar de la situación del fútbol femenino tras lo sucedido con el caso Rubiales.

Justo antes de terminar, Ana Blanco e ‘Informe Semanal’ quisieron hacerle un bonito homenaje a una maestra de la comunicación como María Teresa Campos. «Queremos dedicar unos minutos al recuerdo de una comunicadora que hizo gran parte de su carrera en esta casa. Esta semana de inicio de temporada televisiva con nuevos rostros en las mañanas de La 1, también de las privadas, hemos tenido que decir adiós a una periodista que durante muchos años fue considerada ‘la reina de las mañanas’”, aseguraba la presentadora antes de dar paso a un vídeo resumen de la trayectoria de la malagueña.

Gran éxito de ‘Informe Semanal’ con el regreso de Ana Blanco

El regreso de la presentadora bilbaína a TVE con ‘Informe Semanal’ fue muy aplaudido por los espectadores en redes sociales. «Una noticia estupenda volver a contar con la profesionalidad de Ana Blanco» o «volver a tener a Ana Blanco, la ‘number One’ del Telediario ha sido una excelente decisión» son algunos de los comentarios que se pudieron leer.

Pero más allá de los aplausos en redes por su vuelta, parece que la elección de Ana Blanco como nueva presentadora le ha sentado fenomenal a ‘Informe Semanal’ pues el programa lideró su franja con un gran 12% y 1.145.000 espectadores.