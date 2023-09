Aramís Fuster se despacha contra Jorge Javier Vázquez y así llega a llamarle: sólo dos palabras

‘Querido Hater’, el podcast presentado por el influencer Malbert, estrenó este mes de septiembre su segunda temporada y lo ha hecho con polémica, tras la visita de Amor Romeira, quien tuvo que pedir perdón en ‘Fiesta’ por sus desafortunadas declaraciones sobre José Manuel Parada. Ahora, ha sido Aramís Fuster la que ha visitado el plató del programa de ‘Podimo’.

La popular vidente no dudaba en entrar al trapo cuando Malbert la preguntaba por el conductor de ‘Cuentos chinos’ Jorge Javier Vázquez y el universo de ‘Sálvame’. «Fui la responsable de que ‘Sálvame’ acabara», empieza diciendo recordando cómo al escribir el programa de Telecinco en el libro negro terminó consiguiendo su cancelación.

Tampoco tiene pelos en la lengua al hablar de Jorge Javier Vázquez, al que se refiere como «enano cabezón«. «A mí me ha tratado siempre con una envidia», asegura Aramís Fuster sobre el presentador catalán. «Porque soy mujer, porque soy una belleza y soy superdotada con un cociente intelectual a la altura de Einstein y Bill Gates. Jorge Javier ha querido ser siempre lo que yo era y todavía no lo ha conseguidp y siempre ha querido ser lo que yo era«, sentencia la conocida bruja.

Por si fuera poco, deja caer que Jorge Javier la había vetado en varias ocasiones. De hecho, ha destapado que ella podía acudir a los platós porque le invitaban «los directores de los programas, ¿entiendes? Él ha impedido incluso que yo estuviera en algunos programas, pero me da igual».

Aramís Fuster contra Belén Esteban y Kiko Matamoros

Sin embargo, sus ataques más despiadados han ido dirigidos hacia Belén Esteban. Aramís Fuster asegura que la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ está «hecha una mierda para la edad que tiene. Estaba hasta aquí de coca, le salía la coca por los ojos y por la boca. ¿Yo tengo que tener empatía con una persona que nadie la ha obligado a drogarse de noche, día y madrugada?».

Tras ser preguntada por Malbert sobre esta cuestión, la adivina decía tener «las cosas muy claras respecto a la droga. Lo que más me he fumado es un puro y a veces alguna pipa». Pero lejos de quedarse ahí, la vidente proseguía atacando no solo a la de Paracuellos, sino también a todos los colaboradores de ‘Sálvame’: «Salían, entraban, salían, entraban…». «¿Iban a esquiar mucho?», preguntaba el presentador, a lo que Aramís Fuster respondía: «Vivían esquiando».

Con quien tampoco se corta es con Kiko Matamoros. «Se reía de mis tetas, que son naturales, y él se ha casado con una escoba con dos bolas de silicona», suelta sobre Marta López Álamo. Al colaborador también le introdujo en su libro negro lanzándole una maldición. «Lo dejé impotente«. «¿No ves como está en las últimas fotos que parece que está alelado?», termina diciendo.