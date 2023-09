El directísimo zasca de Belén Esteban a Joaquín Prat tras sus polémicas palabras sobre ‘Sálvame’

Este lunes 18 de septiembre Ana Rosa Quintana ha debutado en las tardes de Telecinco con ‘TardeAR’. Y lo cierto es que no ha empezado con muy buen pie, debido a todas las críticas que ha recibido el programa en su estreno. Horas antes, Belén Esteban ha mandado un mensaje a la que fuera su jefa, deseándola suerte. Aunque, como siempre, a su manera.

La ex colaboradora de ‘Sálvame’ no tenía ni idea de que este lunes se estrenaba el magacín que aspira a conseguir las audiencias que en su día consiguió ‘Sálvame’. «¿Se estrena hoy? Pues nada, yo la deseo que la vaya bien, es una gran profesional, que lo disfrute y, nada, yo no soy como Joaquín», ha dicho Belén Esteban tras ser preguntada al respecto durante un acto promocional con CreaEnergía, compañía con la que ha lanzado una tarifa eléctrica.

El motivo del zasca de Belén Esteban a Joaquín Prat

Para evitar entrar en polémicas, la de Paracuellos ha aclarado que se trataba de una pequeña broma: «Es broma, un beso Joaquín». Estas palabras vienen a raíz de las desafortunadas declaraciones de Joaquín Prat este pasado fin de semana en una entrevista en ‘El País’, en la que el presentador de ‘Vamos a ver’, cargaba contra ‘Sálvame’.

«Ana Rosa me enseñó que nunca debe perderse la elegancia. El histrionismo de ‘Sálvame’ termina cansando», soltó el comunicador, antes de añadir sin ningún tipo de reparo: «El histrionismo es como el que se compra un coche amarillo. Le encanta, pero a los dos días está de él hasta los cojones. Si se hubiese comprado uno gris, le duraría más años».

Por otro lado, Belén Esteban también ha desvelado en dicho evento el nombre del nuevo programa de Netflix que contará con ocho de los colaboradores más míticos del desaparecido programa de Telecinco. El espacio llevará por título ‘Sálvese quien pueda’. Aunque lo que no ha trascendido es el número de capítulos que tendrá, sí que se sabe que se estrenará en el mes de octubre.