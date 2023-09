Un sobrino de Ana Rosa Quintana raja en estos términos contra ‘TardeAR’: «Os van a cerrar»

Una de las novedades del nuevo programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco es la fila cero de ‘TardeAR’ en la que personas muy cercanas a la presentadora dan su opinión sobre el formato sin tapujos.

En primer lugar ha intervenido el productor ejecutivo y lo ha hecho con crítica en favor del público de las gradas. «Nos hemos gastado un dineral con la realidad aumentada, en Manu Marlasca y en los colaboradores vip, pero aquí no se ha visto nada. ¿Dónde están las pantallas? El otro día hicimos un piloto y pedimos pantallas aquí, pero no han puesto ninguna. Vamos a tener que mandarlos al fisio y nos va a salir por un pico», ha soltado, provocando las carcajadas de todos los asistentes.

«Oye, pero esto no depende de mí», ha reaccionado Ana Rosa Quintana. «Algo sí, esto es tuyo», le ha espetado el sobrino, que también ha participado en esta divertida sección y con menos pelos en la lengua aún. «A Laura Madrueño, la chica del tiempo, dadle un chaleco o algo porque van a venir los de prevención de riesgos laborales y os van a cerrar esto con lo que os habéis gastado», ha comentado en tono jocoso por lo que se ha visto con la realidad virtual.

«Bueno, pero decirme algo que os haya llamado la atención», ha pedido Ana Rosa, descolocada con tanta crítica. Y ha sido ahí cuando el sobrino le ha dado la estocada final: «Muy poco, a ver, yo esta mañana me he tomado un fortasec porque entre el talento que hay aquí y el despliegue de medios raro será que no me haga mis necesidades encima».

«El programa está bien, pero aquí hay que meter el bisturí y no me refiero a los colaboradores que ya llevan lo suyo. Miguel Ángel Nicolás está muy subido, quiere el trono», ha apostillado acto seguido. Una queja tras otra al estreno de ‘TardeAR‘ que, desde luego, no se ha quedado ahí.

«Y una última cosa que me ha llamado mucho la atención. La mesa que le habéis puesto a Marlasca le queda como talla XS. Yo no sé si es que como viene de La Sexta se lo quieres hacer pagar o qué», ha afeado. «No cabemos los dos, no sé por qué le han hecho esa mesa», ha replicado Ana Rosa Quintana, dándole la razón.

«Coño, si tienes tres pantallones, ponle una mesa grande como la que tienes en casa», ha continuado hurgando el joven. «Gracias sobrino, hijo, es un gusto hablar con la familia. Hay un dicho que dice ‘donde hay confianza, hay asco’… pues dais asco», ha zanjado ella entre risas.