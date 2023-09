Alessandro Lequio sentencia el concurso de Oriana en ‘GH VIP’ y desmonta su estrategia

Oriana Marzoli fue la protagonista absoluta de ‘GH VIP’ durante la gala ‘Límite 48 horas’. La concursante del reality de Telecinco se venía abajo al enterarse de que su novio Daniele estaba dentro de la casa. Sin embargo, decidía no verle porque para ello, debía de restarle 12.000 euros al premio de 150.000 euros, lo que le hizo estallar contra la organización del mismo. Un día después, ‘Vamos a ver’ ha analizado las imágenes, lo que ha provocado la furia de Alessandro Lequio.

El programa de Joaquín Prat ha emitido las imágenes en las que Oriana intentó negociar, entre lágrimas, con Marta Flich. «Me van a matar si lo cojo, pero quiero verlo por favor. Te lo suplico, te lo suplico, te lo suplico. Déjame verlo, por favor, déjame verlo», pedía ella a la organización. No obstante, recibió una rotunda negativa, y finalmente la participante de ‘GH VIP 2023’ declinó ver a su pareja para no perjudicar a sus compañeros.

Además, Joaquín Prat ha confirmado en Telecinco que, finalmente, la productora de ‘GH VIP’ facilitó un encuentro excepcional entre Oriana y Daniele pese a que no era lo previsto, dado la pérdida de nervios de su novio que desató momentos de gran tensión al finalizar la gala, y que ese cara a cara tuvo lugar «con la supervisión de los miembros del equipo».

Estas escenas han provocado una gran polémica por la actitud de Oriana en la primera semana. No obstante, ha encontrado defensoras como Alexia Rivas: «A mí me parece muy generosa, qué quieres que te diga. Conociendo a Oriana, le da igual lo que piensen los demás, le da exactamente igual. Si ha dicho que no es porque ella considera que no debe verlo. Nos quejamos mucho de Oriana, pero Oriana es protagonista, Oriana es show, si no fuera por ella, ¿de qué estaríamos hablando?».

Alessandro Lequio, a degüello contra Oriana tras su última polémica: «Es una caprichosa redomada»

Ante tales declaraciones, Alessandro Lequio no ha podido aguantarse y ha estallado contra la joven. El italiano ha querido restarle importancia a la figura de Oriana y, por tanto, al discurso que había defendido Alexia Rivas: «Es la primera vez que en este plató hablamos de Oriana. Yo creo que nunca he hablado de ella».

Para acabar, Alessandro Lequio ha seguido atacando a Oriana desarmando la estrategia que pretende realmente en ‘Gran Hermano VIP’: «Me parece una caprichosa redomada, eso es lo que me parece ella. A mí ella me parece que el dinero nunca le va a importar porque sabe perfectamente que no va a estar más de dos semanas. Ella ha dicho que no al dinero, creo yo, para que no la criticasen».