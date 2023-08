Terelu Campos no calla más ante lo visto con su hija en Telecinco: «¡Si no lo digo, reviento!»

El caso de Daniel Sancho está ocupando horas y horas en televisión. Los programas de actualidad y entretenimiento se llenan de expertos e informaciones sobre el caso del hijo de Rodolfo Sancho, pero también de personas cercanas al entorno del asesino confeso como Alejandra Rubio. Por este motivo, Terelu Campos ha querido valorar a su hija como colaboradora.

«En todo este horror, descubro que mi hija, Alejandra, tiene conocimiento e información de lo que ha pasado. Daniel Sancho y ella conoce a gente en común. Al principio, me sorprendo y la llamo. Me dice: «Mamá, no te puedo decir nada. Prefiero atarlo todo antes de decir las informaciones que tengo»», ha empezado narrando la que fuera presentadora de ‘Sálvame’ en su blog de Lecturas.

Asimismo, ha puesto en valor el papel de Alejandra Rubio durante las últimas semanas y se ha mostrado muy orgullosa de su hija. «Me consta que escribió a Daniel a su móvil, pero ya había entrado en la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia. Después de ver y leer todas las informaciones sobre este caso en los medios de comunicación tengo que decir que me siento orgullosísima de mi hija. ¡Si no lo digo reviento!», recalca.

Terelu Campos, super orgullosa de su hija Alejandra Rubio

Desde casa, Terelu Campos es incapaz de no sentir orgullo de ver como Alejandra Rubio ha conseguido que los programas de televisión la llamen para que ella aporte información que le transmite el entorno de Daniel Sancho. «Verla rodeada de expertos tratando este tema con el rigor y la seriedad que merece creo que ha sido un crecimiento personal increíble para ella», confiesa.

«Soy una madre estricta en todos los sentidos, pero en lo profesional quizás más. También creo que es muy importante que, cuando uno hace las cosas bien, encuentre el reconocimiento de quien te exige. Eso es lo que estoy haciendo a través de estas líneas», ha acabado diciendo Terelu Campos, rindiendo homenaje a su hija por cómo está tratando el asunto de Daniel Sancho.