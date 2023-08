Sale a la luz la relación entre una concursante de ‘Reacción en cadena’ y Carlos Sobera

‘Reacción en cadena’ continúa cada tarde luchando por ser el programa más visto de las tardes de Telecinco con Los Mozos de Arousa triunfando contra sus rivales. Este lunes, el trío gallego se enfrentaba a No sin mi suegra, un nuevo equipo formado por una madre, su hijo y su nuera.

Así, Marisol y su hijo Markel formaban tándem junto a la novia de él, Aitana. Y aunque les costaba arrancar poco a poco iban ganando dinero pese a haber sido arrollados una tarde más por los Mozos de Arousa en ‘Reacción en cadena’.

Durante el programa de este lunes de ‘Reacción en cadena’, Ion Aramendi adelantaba que Marisol, la madre de Markel y una de las componentes de No sin mi suegra había tenido relación con uno de los presentadores estrella de Mediaset.

«Quiero anunciar que tú tienes o has tenido relación con alguien muy importante en Mediaset, alguien que le conocéis 100% seguro y Marisol le conoce también y nos va a contar una anécdota buenísima», desvelaba Ion Aramendi tras la prueba de la minicadena.

La relación entre Marisol de ‘Reacción en cadena’ y Carlos Sobera

Era después de «el centro de la cadena» cuando Marisol revelaba con qué estrella de Mediaset había tenido relación. Se trataba de Carlos Sobera. Y es que el presentador de ‘First Dates’ fue profesor en la universidad de la concursante de ‘Reacción en cadena’.

«Yo hice ciencias de la información especialidad en publicidad y él me dio clases en el último año de la carrera de Derecho de la publicidad», relataba Marisol. «Ya sabéis que Carlos Sobera era profesor hasta que se convirtió en una gran estrella de la tele», apostillaba Ion Aramendi.

Tras ello, el presentador de ‘Reacción en cadena’ no dudó en preguntarle a Marisol que tal era Carlos Sobera como profesor. «Marisol, ¿qué nota te puso?», se interesaba Ion Aramendi. «A ver en junio me suspendió, la única que me quedó para septiembre fue su asignatura pero en septiembre aprobé. Iba a decir que me aprobó, pero no aprobé yo», explicaba la concursante.

«¿Carlos te suspendió?», preguntaba sorprendido Aramendi. «Me hizo pasar el verano estudiando, ¿qué te parece?», respondía Marisol. «Sería porque te lo merecías», soltaba entonces Ion. «Igual es que me tenía manía», decía con sorna la concursante. «Ya le tiraré de las orejas cuando le vea, un abrazo Carlos Sobera», concluía Ion.