Olga Moreno da el paso más radical con Antonio David Flores y esta es la consecuencia

Les ha costado, pero por fin Olga Moreno y Antonio David Flores han iniciado los trámites de su divorcio, dos años después de su separación. Ha sido la propia Olga la que ha decidido dar el paso al frente para romper todo vínculo con su exmarido y padre de su hija. Así lo ha comunicado ella misma en una exclusiva en la revista ‘Semana’.

En dicha entrevista, la ganadora de ‘Supervivientes 2021’ asesta un duro golpe al excolaborador de ‘Sálvame’. Y es que, enamoradísima de Agustín Etienne, con el que está a punto de celebrar su primer aniversario de relación, la sevillana confiesa que por fin puede decir que «estoy con un hombre que me respeta, me da mi sitio y me hace feliz».

Además, durante la entrevista, prefiere ni referirse a Antonio David: «Yo quiero hablar de cómo me siento yo. Lo que hagan los demás es cosa suya». De esta forma, pone de manifiesto que su relación con su ex marido dista mucho de ser buena. Por todo ello, ha iniciado los trámites del divorcio, y explica el motivo que la ha empujado a dar este paso dos años después de poner fin a su matrimonio.

Olga Moreno no se plantea pasar por el altar con Agustín Etienne

«No estábamos de acuerdo en el convenio de separación y nuestros abogados han tomado cartas en el asunto y estamos en proceso de divorcio», explica Olga Moreno. De todos modos, recuerda que «un papel» no cambia nada porque ella tenía «súper claro» que su relación se terminó cuando salió de ‘Supervivientes’, en julio de 2021. «No porque yo quisiese», reconoce, confirmando así que fue el malagueño el que tomó la decisión. Se comenta que, por aquel entonces, ya estaba con Marta Riesco.

De todas formas, Olga deja claro que su divorcio no quiere decir que se esté planteando casarse con Agustín Etienne. Y es que, aunque dice estar muy feliz y enamorada, «aun es pronto para hablar de boda». Prefiere ir «despacio». Si bien ya están viviendo juntos, 15 días en Madrid y 15 en Málaga cuando le toca estar con su hija Lola. Y el balance, según ella, no puede ser mejor.