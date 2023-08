Los 3 grandes estrenos que ponen el broche a agosto como lo más potente del verano

Agosto termina y llega septiembre, con ganas de darnos nuevos estrenos importantes con los que acallar nuestra tristeza vacacional. Sí, este verano ha sido un buen año de series y películas, con ejemplos como ‘El verano en que me enamoré‘, ‘Rojo, blanco y sangre azul’ o ‘Ahsoka‘. Pero, pese a la huelga que tiene paralizado Hollywood, aún quedan muchos estrenos por llegar. Esta semana os destacamos los tres más importantes que llegarán a Netflix y Prime Video.

Uno de ellos es la esperada adaptación de ‘One Piece’ a acción real. Pero también tenemos dos regresos muy potentes. Aunque uno de ellos es realmente una despedida: ‘Desencanto’, la serie de Matt Groening, se despide tras us 5ª temporada. Y también nos reencontramos con el mundo mágico de ‘La rueda del tiempo’, que regresa a Prime Video con una nueva tanda de episodios.

Estrenos en Netflix

One Piece (serie)

Sinopsis: ‘One Piece’ narra las aventuras y desventuras de uno de esos piratas, Monkey D. Luffy, quien accidentalmente de pequeño, comió una Fruta del Diablo (Akuma no Mi en japonés), en particular una Gomu Gomu no Mi que hizo que su cuerpo ganara las propiedades físicas de la goma, convirtiéndose en el hombre de goma. Luffy, después de dicho suceso, decide que se convertirá en el próximo Rey de los Piratas y para ello, deberá encontrar el «One Piece»: el tesoro oculto por el único ‘Rey de los Piratas’ de la historia, Gold Roger.

El manga creado por Eichiro Oda por fin tendrá su adaptación a acción real de la mano de Netflix. El anime siempre ha sido una de las apuestas más potentes de la plataforma de streaming, y qué mejor que seguir con el más popular de la historia. Monkey D. Luffy es uno de los mejores personajes del anime, y el fichaje de Iñaki Godoy es uno de los mayores aciertos. No solo por su parecido, sino por su entrega. Está claramente viviendo un sueño y todos los fans le han acogido de una manera increíble. Aunque el tráiler que hemos podido ver no acaba de demostrar que vaya a ser una buena adaptación, confiamos en que su creador Eichiro Oda haya echado una mano a Netflix para que todo llegue a buen puerto (je, je).

Acompañando a Iñaki Godoy, tendremos a Emily Rudd, que interpreta a Nami; Mackenyu como Roronoa Zoro; Jacob Romero Gibson como Usopp; Taz Skylar como Sanji; Morgan Davies como Koby; Ilia Isorelýs Paulino como Alvida; Aidan Scott como Helmeppo; Jeff Ward como Buggy; McKinley Belcher III como Arlong; y Vincent Regan como Garp. Mientras no sea como la adaptación de ‘Death Note’ o la innombrable ‘Dragon Ball’, todo irá bien.

Fecha de estreno: 31 de agosto

Desencanto (Temporada 5) (serie)

Sinopsis: Todo termina aquí. Las desventuras de la contundente y bebedora reina Bean, su luchador compañero elfo Elfo y su demonio personal Luci culminan en una batalla épica por Utopía en la quinta y última entrega de la serie de fantasía y comedia de Matt Groening. Para salvar a Utopía del malvado gobierno de la reina Dagmar, Bean debe vencer a su madre y escapar de una profecía que predice que matará a alguien a quien ama. Hay más en juego que nunca cuando nuestros héroes se enfrentan a Satanás, un cadáver sin cabeza, un científico malvado y, lo más aterrador de todo, su verdadero destino.

La nueva serie de Matt Groening llega a su final. Después de maravillarnos con ‘Los Simpson’, que se sitúan en la época actual, y ‘Futurama‘, que tiene lugar en el año 3000, Groening decidió volver a la era medieval con su ‘Desencanto’. La crítica no le ha acompañado esta vez, y la serie ha tenido muchos vaivenes y altibajos en su calidad. Pese a todo, ha conseguido una vez más tener un impacto cultural, aunque menor que sus predecesoras. Quizá lo que no haya funcionado ha sido la continuidad de la historia, algo a lo que Groening no nos tiene acostumbrados. O el humor, muchas veces forzado y poco inspirado.

Pese a todo, ‘Desencanto’ ha conseguido llegar a su 5ª temporada y volveremos a reencontrarnos una última vez con Bean, Luci y Elfo en sus surrealistas aventuras. Netflix encargó una última tanda de episodios que prometen dar un cierre a toda la historia. Pero no deja de ser curioso que, mientras ‘Desencanto’ termina, ‘Futurama’ reviva por 3ª vez.

Fecha de estreno: 1 de septiembre

Estrenos en Prime Video

La Rueda del Tiempo (Temporada 2) (serie)

Sinopsis: La rueda del tiempo gira, y la Última Batalla se aproxima. Aunque Rand pensaba que había destruido al Oscuro, el mal no ha abandonado el mundo. En la segunda temporada, nuevas y antiguas amenazas buscan a los jóvenes amigos de Dos Ríos, ahora esparcidos por el mundo. La mujer que los encontró y guió no tiene ahora el poder de ayudarles, así que tendrán que buscar otras fuentes de fortaleza. El uno en el otro, o en ellos mismos. En la Luz… o en la Oscuridad.

La saga literaria de Robert Jordan es una de las sagas de fantasía más vendidas de la historia. Y era cuestión de tiempo de que llegara la adaptación en acción real. Se hizo esperar, pero apareció Amazon y nos dio una irregular primera temporada en su plataforma Prime Video. Pero pese a sus fallos, mayores fueron sus aciertos y todo acababa por funcionar. Ahora nos llega su segunda temporada, en la que los retos para nuestros protagonistas serán mayores y más duros.

En el reparto vuelven (casi) todos. Rosamund Pike como Moiraine Damodred; Daniel Henney como al’Lan Mandragoran; Zoë Robins como Nynaeve al’Meara; Marcus Rutherford como Perrin Aybara; Josha Stradowski como Rand Al’Thor; Madeleine Madden como Egwene al’Vere; Kate Fleetwood como Liandrin Guirale; Hammed Animashaun como Loial; Johann Myers como Padan Fain y Sophie Okonedo as Siuan Sanche. El que no volverá es Barney Harris, que daba vida a Mat Cauthon. Y será sustituido por Dónal Finn.

Fecha de estreno: 1 de septiembre