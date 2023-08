La reflexión de Pedro Ruiz sobre el caso del hijo de Rodolfo Sancho que muchos comparten

Es sin duda una de las noticias más impactantes de los últimos tiempos. Daniel Sancho Bronchalo, el hijo mayor de Rodolfo Sancho se ha declarado culpable del supuesto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta Arteaga, un médico colombiano mientras ambos estaban de viaje en Tailandia. Aún son muchas las incógnitas abiertas en torno al caso y poco a poco se van viendo reacciones de personajes famosos sobre el asunto. El último en manifestarse ha sido Pedro Ruiz.

Este domingo, la agencia EFE ha publicado las primeras palabras que habría dado el hijo de Rodolfo Sancho tras ser detenido por la policía. «Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho», son las primeras palabras que ha dado Daniel Sancho según la citada agencia. Asimismo, el joven asegura no haberse sentido presionado por la policía aunque si reconoce sentir mucho estrés.

Por el momento, Rodolfo Sancho ha viajado hasta Tailandia para conocer de primera mano el suceso y los cargos que pesan sobre su hijo. Será este lunes cuando el joven de 29 años pasará a disposición judicial después de haber declarado ante la policía. El estado de nerviosismo de Daniel ha hecho que la policía haya activado el plan contra suicidio. En definitiva, un truculento asunto que ha impactado a todos, incluido Pedro Ruiz.

Así, lo ha dejado claro el presentador y actor a través de su cuenta de Twitter. «La noticia de la supuesta culpabilidad del hijo de Rodolfo Sancho en un asesinato en Tailandia me impacta», empieza diciendo.

«Sin adelantar conclusiones. Las vidas tienen su propio pulso y los acontecimientos inesperados aparecen con frecuencia. El minuto siguiente nunca está escrito. Prudencia en el juicio«, añade Pedro Ruiz en este tuit que acumula ya muchos likes.