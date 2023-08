La firme respuesta de Violeta Mangriñán cuando le preguntan por su fichaje por ‘GH VIP8’

La cuenta atrás para que ‘GH VIP 8‘ se estrene en Telecinco ya ha comenzado. Será el próximo 14 de septiembre cuando el reality por antonomasia regrese a la televisión cuatro años después de su última edición. Son muchos los nombres que han salido en las quinielas y muchos los rostros que se están pronunciando sobre si participarán en el reality. La última ha sido Violeta Mangriñán.

Hace unas semanas era Sofía Suescun la que dejaba claro si volvería a participar en un reality después de su paso por ‘GH’, ‘GH DÚO’ y ‘Supervivientes’. Más recientemente era Gloria Camila la que dejaba claro que ni le han llamado ni aceptaría una oferta de ‘GH VIP’.

Ahora ha sido Violeta Mangriñán la que ha contestado a sus seguidores sobre si se plantea volver a televisión y a un reality después de su paso por ‘Supervivientes 2019’, donde conoció a su pareja Fabio Collorichio y padre de su hija y la otra que viene en camino tras confirmar su segundo embarazo.

Violeta Mangriñán es clara: «Jamás he visto ‘Gran Hermano'»

Cuando una de sus seguidoras le preguntaba muy directa si entrará a ‘GH VIP 8’, Violeta Mangriñán ha sido contundente con su respuesta. «LOL pero no», aseveraba la ex tronista de ‘MHYV’. Antes de que se pudiera malinterpretarse sus palabras, la valenciana ha querido dejar claro que no tiene nada en contra de los realitys pero que ya no pertenece a ese mundo.

«A ver… que no tengo nada en contra de este tipo de programas, solo faltaría, me conocisteis gracias a un par de ellos, pero en esta tapa de mi vida y después de tantos años como que va a ser que no«, explica Violeta Mangriñán.

Asimismo, Violeta ha explicado que nunca ha seguido ‘Gran Hermano’. «Además, siempre me gustó Supervivientes y por eso fui, pero jamás he visto Gran Hermano y no es un formato que me haya llamado nunca la atención», sentencia.