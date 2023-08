La drástica y muy sonada determinación de Rauw Alejandro con Rosalía tras la ruptura

La ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro sigue dando de qué hablar. Tras publicar una canción donde revela los motivos que hay detrás del fin de su relación con la cantante, el puertorriqueño ha dado un paso más allá y ha tomado una drástica decisión con la que pone de manifiesto que ya no hay vuelta atrás.

Rauw Alejandro ha borrado todas las publicaciones de su perfil de Instagram en las que aparecía con Rosalía. Todas menos una. La única fotografía que ha mantenido se remonta al pasado mes de abril, cuando ambos se encontraban en el set de rodaje del videoclip ‘Vampiros’ de la demo ‘RR’ que sacaron de forma conjunta en marzo.

Se desconoce el motivo por el que ha decidido dejar esta foto, o quizá no se haya dado cuenta, pero lo que sí es seguro es que ambos se siguen en su perfil de Instagram. Y es que hasta hace poco, su perfil estaba repleto de instantáneas que documentaban su historia de amor. Si bien hay quien opina que no ha eliminado las instantáneas, sino que simplemente las ha archivado. Sea una cosa o la otra, lo que está claro es que el cantante no quiere que su expareja siga saliendo constantemente en su perfil.

La canción de Rauw Alejandro con constantes alusiones a Rosalía

Resulta cuanto menos paradójico que este ‘borrado’ se produzca apenas unos días después de que Rauw Alejandro haya sacado a la luz un tema en el que expresa su amor hacia Rosalía, ‘Hayami Hana’. Una canción con constantes alusiones al momento personal tan duro que está viviendo.

«Aquí to’ el mundo sabe que te voy a llorar, te voa’ extrañar», canta el puertorriqueño en lo que todo el mundo da por hecho que es un mensaje directo a su expareja, a la que llega a mencionar como su «motomami».

Rosalía y Rauw Alejandro rompieron su compromiso matrimonial a finales de julio después de tres años de relación. A partir de ese momento, los rumores de infidelidad por parte de él sonaron con intensidad. Algo que el cantante no tardó en desmentir categóricamente: «Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel».

Si bien las especulaciones no cesaron, y recientemente se ha conocido que hace dos años, en 2021, mantuvo una amistad, como poco, con la actriz Ester Expósito, con quien, al parecer, habría pasado una noche en una villa de lujo de la República Dominicana, según publicó la revista ‘Semana’ y confirmó el programa ‘Espejo Público’.