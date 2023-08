Isabel Rábago le da el corte del día a Patricia Pardo en Telecinco a raíz de su embarazo

Patricia Pardo regresaba este lunes a ‘El programa del verano‘ tras anunciar su embarazo y que se casó en secreto con Christian Gálvez hace un año. De este modo, la presentadora hacía referencia por primera vez del próximo nacimiento de su tercer hijo y dejaba ver su tripita de embarazada.

Así, Patricia Pardo, que tomó el relevo de Beatriz Archidona y se encargó de conducir en solitario ‘El programa del verano’ no dudó en hablar largo y tendido de la noticia que le afectaba en su vuelta al club social incluso hablando del nombre que le pondrá al futuro bebé.

Este martes, Patricia Pardo recibía las felicitaciones de dos compañeras a las que no había podido ver el lunes. Así, tanto Marisa Martín Blázquez como Isabel Rábago le daban la enhorabuena por su estado de buena esperanza. No obstante, la segunda aprovechaba para darle un corte a la presentadora.

Todo era cuando la directora de ‘El programa del verano’ le decía que a los colaboradores del lunes les había dado exclusiva pero a los del martes no. «Pero está Rossi que nos la de él, que yo no he felicitado a Antonio Rossi, él me felicitó a mí pero yo a ti no. Es que aquí hay para todo el mundo», alcanzaba a decir Patricia Pardo.

«Es que aquí lo de las bodas os lo guardáis», soltaba entonces Isabel Rábago a moda pullita a Patricia Pardo por haberse guardado la noticia de su boda con Christian Gálvez. «No, él no se lo ha guardado», respondía Patricia Pardo sin querer entrar a valorar lo suyo.

«¿Qué estás desviando el tema no?», insistía Isabel Rábago al ver cómo Patricia Pardo no paraba de preguntarle a Rossi por si le iba a invitar a su boda. «¿Pero cómo se va a llamar el niño?», le preguntaba también la colaboradora a la presentadora. «No lo sabemos aún», respondía Pardo.

Isabel Rábago contra Patricia Pardo: «Me pareció muy mal el comentario»

Era entonces cuando Isabel Rábago se encaraba con su compañera para decirle que no entendía por qué no le llamaba Carlos. «Pues, yo no entiendo por qué no lo vas a llamar Carlos. Carlos es un nombre precioso», aseveraba la colaboradora. «Te voy a decir una cosa me pareció muy mal el comentario que hiciste», le reprochaba Rábago a Patricia.

«Es que yo no sé por qué a mi hija mayor el nombre de Carlos le gusta. Desde que estaba embarazada de Sofía ya le llamaba a la tripa Carlos y yo le decía cariño es una niña», defendía Patricia Pardo. «¿Pero ya tenéis decidido el nombre o no?», repreguntaba Isabel Rábago.

A raíz de eso, Marisa Martín Blázquez aseguraba que ella tenía una intuición y que creía haberlo adivinado a lo que Patricia Pardo le respondía que era posible. «Se especula con Leonardo, Leo, ¿es posible?», preguntaba Rábago en alusión a la pasión de Christian Gálvez por Leonardo Da Vinci. «Que no, no van por ahí los tiros», aclaraba la presentadora. «Santiago», soltaban entonces sus compañeros por su relación con Santiago de Compostela. «Ains como son», terminaba de decir Patricia.