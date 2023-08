Gloria Camila dispara así contra la madre de Kiko Jiménez y Rocío Carrasco es el detonante

Gloria Camila Ortega decidía denunciar este domingo la actitud que toda la familia de Kiko Jiménez había adquirido con ella tras su ruptura. Y todo empezaba después de que recibiera en su teléfono móvil una foto de su ex con Sofía Suescun, el Maestro Joao, Rocío Carrasco y Fidel Albiac de un teléfono que desconocía y que, según ella, resultó ser de su exsuegra.

Este mensaje servía a Gloria Camila para clamar contra lo que llevaría años sufriendo por parte de la familia de Kiko. «Como me he callado tantas veces igual los he acostumbrado a que lo pudiesen hacer y yo no decirlo nunca. Pero me he cansado. Mi ruptura con ‘el señor’ fue muy sonada y muy hablada, sobre todo porque él ya se encargó de hablarlo públicamente por todos los lados. Además de las mentiras que yo nunca me encargué de desmentir, al revés, yo pasé. Cuando la ignorancia habla, la inteligencia calla. Al final se sumó toda la familia», empezaba explicando.

De hecho, contaba que en la Nochevieja de 2021 recibió varias llamadas en número oculto y que después descubrió que eran de Cristian Suescun. «Yo le llamé de vuelta y me dijo que era para felicitarme el año y me dio un poco la risa porque estaría con su gente y les parecería divertido llamarme porque igual no tienes más amigos, más gente, y lo que haces es llamar para tocar los cojones», se quejaba Gloria Camila.

Un año más tarde, la historia se repetiría. «Este último la llamada fue al teléfono de mi padre, al teléfono de Marina, a mi teléfono, y resulta que era un número que ya no estaba ni en oculto. Resulta que el señor Cristian Suescun junto con el señor, su hermana e imagino que también su madre se dedicaron a llamar a todos los números que el señor tenía guardados. Entonces le bloqueamos en todos los teléfonos porque al señor ya lo teníamos bloqueado», añadía.

Sin embargo, lejos de quedarse ahí, Gloria Camila contaba que se encontró con más mensajes al salir de ‘Pesadilla en el paraíso‘. «Al salir de ‘La granja’ recibo mensajes de un número que no tenía guardado y yo le pregunto quién es y no lo descubro. Tiempo después voy a buscar el nombre de ‘Fran’ y me sale ese número. Cuando me meto resulta que es abuelo del señor. Si echamos para atrás este señor me puso de puta para arriba. Me quedo alucinada porque ha pasado tiempo».

No obstante, si por algo decidía Gloria Camila romper su silencio era porque el «acoso» se volvía a repetir este pasado domingo. «Esta mañana me levanto y otro número oculto me manda una foto de esta señora, mi hermana, su pareja, la otra pareja, el Maestro Joao… Dios los cría y ellos se juntan«. Junto a la fotografía le enviaban el mensaje «traga y mastica».

«Entro en el perfil de ese número y leo ‘Cuca SJ’, y ella creo que se llama Segura Jiménez, la madre del señor», explicaba. De esta manera, los mensajes serían de la madre de Kiko Jiménez, por lo que Gloria Camila le contestaba: «De tal palo tal astilla. Después de 4 años aquí sigues. Besos. Disfruten. Perro no come perro».

Finalmente, Gloria Camila acababa explotando contra la madre de Kiko Jiménez: «Yo siempre he pensado que las madres son peores que los hijos. Yo me he callado porque mi padre nunca ha sido muy dado a entrar en polémica. Pero ya no me callo. Y ellos son muy dados a provocar, no solo los hijos, también las madres. Lo que no me esperaba es esta obsesión tan heavy. ¿Qué hace usted metiéndose en estos temas? ¿Qué hace mandándomelo a mi WhatsApp? Usted lo que tienes es muy poca vergüenza, no tiene valores, no tiene respeto ni tiene educación por lo tanto no puede inculcárselo a su hijo».