Este es el aspecto físico actual de Kate Jackson, de ‘Los Angeles de Charlie’, a sus 74 años

‘Los Ángeles de Charlie’, aunque hoy vista podría parecer un poco parodia, es una serie que sirvió de base para un nuevo feminismo que estaba creciendo en Hollywood a finales de los 70. El Nuevo Hollywood era más comprometido, más social, y diverso en cuanto a protagonistas. Y, aunque la cosificación de la mujer seguía presente, que una serie como ‘Los Ángeles de Charlie’ existiera era muy positivo.

Las ángeles originales, Farrah Fawcett, Jaclyn Smith y Kate Jackson, rápidamente se hicieron muy amigas y se convirtieron en auténticas estrellas de la época. Aunque Fawcett tuvo que abandonar la serie tras la primera temporada debido a su agenda de proyectos y a su familia, Smith y Jackson continuaron en la serie. Cheryl Ladd fue la sustituta de Fawcett, y Jackson y ella chocaron desde el comienzo.

Porque Kate Jackson no quería que los guiones de la serie siguieran incluyendo, por ejemplo, una escena de las actrices en bikini. Luchó contra ello, abandonó la serie y se ganó el apelativo que tanto gusta en Hollywood de ‘mujer difícil’. Lo que era cierto es que una mujer con ideas propias y no pensaba replegarse a los demás. Quizá también influyó cómo, por culpa de Aaron Spelling (productor de la serie), no pudo protagonizar ‘Kramer contra Kramer‘, una de las películas más taquilleras de 1979 y que le dio un Oscar a Meryl Streep. Fue un golpe muy duro para la actriz.

Kate Jackson y Jaclyn Smith, reunidas en 2023. /INSTAGRAM

Kate Jackson tuvo una carrera que no acabó de despegar

Tras su despedida de ‘Los Ángeles de Charlie’, Kate Jackson probó suerte en otra serie: ‘El espantapájaros y la señora King’. Durante 4 temporadas y 88 episodios, Jackson dio vida al personaje de Amanda King, e incluso consiguió una nominación a los Globos de Oro. La serie, de la que fue coproductora, tuvo un gran éxito entre el público pero, tras este proyecto, y debido sobre todo a un cáncer de mama, Kate Jackson decidió parar y poco a poco alejarse de las cámaras para cuidarse y vivir apartada de la sociedad Hollywoodiense.

Unos años después se reunió con las ángeles originales en los Emmys, tres años antes de la muerte de Farrah Fawcett. Y esa fue una de sus últimas apariciones públicas, salvo algunos eventos y alfombras rojas esporádicas. La actriz, hoy de 74 años, sigue viviendo en una casa de campo, alejada de todo, y al lado de su mejor amiga de la infancia.