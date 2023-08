El imponente aspecto actual de Jaclyn Smith, de ‘Los Angeles de Charlie’, a sus 77 años

Antes de Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska. Antes de Cameron Díaz, Lucy Liu y Drew Barrymore. Mucho antes de todas ellas, existieron los ángeles originales: Kate Jackson, Farrah Fawcett y Jaclyn Smith. Y esta última es la única que protagonizó las 5 temporadas de la serie original, entre 1976 y 1981. Pese a ello, Jaclyn Smith no consiguió igualar su fama en ningún otro de los papeles que ha interpretado a lo largo de su carrera. Pero tampoco le ha hecho falta.

Smith tiene el honor de haber sido la primera actriz en lanzar una línea de ropa propia. De hecho, ella se encargó del desarrollo y diseño, no como se había hecho hasta el momento, en el que las actrices y famosos solo prestaban su imagen. Y hoy en día, esa marca ha ido ampliándose a otros terrenos como maquillaje y decoración.

Hace un año, se hizo viral una foto de la actriz, ya que sorprendió su aspecto juvenil pese a contar con más de 70 años a sus espaldas. Y Jaclyn aprovechó una entrevista en Fox News para aclarar cómo lo conseguía. «Siempre me sorprendo cuando una de mis fotos de Instagram crea todo esto. La verdad es que vivo una vida muy sana. No bebo alcohol. Nunca he tomado drogas. Hago ejercicio todos los días. Me casé con un cirujano cardiovascular que siempre insiste en la importancia de comer frutas y verduras. Me encantan mis bebidas verdes. Lo que metemos en nuestro cuerpo se muestra en nuestro rostro».

La actriz y empresaria insiste en un estilo de vida saludable. «Hago pilates y pesas. El movimiento es muy importante a mi edad», insiste Jaclyn Smith, que también se enorgullece de tener la nevera llena de frutas y verduras.

La verdad es que hay algo que no cuenta la actriz, y es que tener dinero facilita y ayuda siempre. Puede que no dé la felicidad, pero si la facilidad para conseguirla. Y sobre todo, para conseguir un cuerpo 10 cuando uno ya tiene una edad avanzada.