El tenso desencuentro de Pepe del Real y Beatriz Archidona en Telecinco que trae cola

Victoria Federica ha provocado un avivado debate en el club social de ‘El programa del verano‘. La hija de la infanta Elena posó en un acto en Marbella como imagen de una marca, pero dio esquinazo a la prensa y evitó contestar las preguntas de los reporteros convocados. Una actitud que ha sido tildada de «maleducada» y que ha traído mucha cola, pues ha originado un bronco encontronazo entre Pepe del Real y Beatriz Archidona.

«Oye, pues tiene tirón Victoria Federica, últimamente la estamos viendo en muchísimos actos», ha comentado inicialmente la presentadora tras emitirse un vídeo sobre ese evento. «Es sinónimo de éxito, le pasa lo mismo que a la reina Letizia, pero sí es cierto que debería saber comportarse mejor con los compañeros de los medios porque, al final, se está ganando la vida de ello y creo que no cuesta nada ser amable y la gente no se porta mal con ella», ha sentenciado Pepe.

En ese momento, Beatriz Archidona se ha mostrado completamente contrariada con las palabras del colaborador y le ha rebatido fuertemente. «Ella está en un evento y no está obligada tampoco a contestar, ella puede hacer lo que quiera. Le invitan al evento, le pagarán o no lo sé, pero es un trabajo y no está obligada», le ha confrontado. A partir de ahí ambos se han enzarzado en directo.

«Pues entonces que no convoquen a los medios. No, no, no, Bea, eso no lo comparto, eso no lo comparto«, ha exclamado Pepe del Real elevando el tono de voz y entre aspavientos. «No está obligada, no lo está», seguía insistiendo una Beatriz implacable en su postura. «Pues entonces no convoques a la prensa porque, si yo voy como prensa a trabajar, ¿qué hago?«, ha cuestionado el tertuliano.

«Bueno, pero no te garantizan que vayas a tener declaraciones de Victoria Federica. Tú tienes las imágenes, a la marca le interesa que vaya la prensa, pero yo creo que por contrato ella no tiene obligación de contestar te guste más o menos. Ella no está obligada», ha repetido una y otra vez Beatriz Archidona. La escalada de tensión era evidente.

Sin embargo, Iván Reboso, otro de los colaboradores este viernes, se ha alineado con Pepe del Real en este enconado asunto. «Pero a ella no le cuesta nada decir ‘buenas tardes’, ‘buenos días’, ‘hola, qué tal, gracias por estar aquí’. Porque al final ella sabe a los sitios que va. Yo pensé que después de la que se formó en el evento anterior, que estuvimos dos horas esperando y ni se digno a dirigirse a la prensa, se había reconducido un poco. Que no hable está bien, pero ser educada no le cuesta nada«, ha aseverado también. «Tiene un problema de timidez, de no saber cómo enfrentar las cámaras», ha apostillado Sandra Aladro.

«Tenemos días mejores y peores, hay gente conocida que va a eventos y de repente habla y otros días no hablan o te paran por la calle y de repente hablan o no hablan. Tenemos la libertad. Si ella estaba ahí por un compromiso con un amigo o por un favor o si le están pagando, si ese día no quería hablar, pues chico, tampoco pasa nada. Me parece a mí que lo estamos sacando un poco…», ha criticado Beatriz Archidona, que discrepaba con casi todo el equipo de colaboradores.

«A ver, Bea, son viejas costumbres que tienen que quitarse, porque a veces su mamá y su tía no son cercanas con la prensa y no cuesta nada ser educados. No estamos pidiendo que den declaraciones o que hablen. Entendemos cuál es su papel, pero un ‘buenos días’ o ‘buenas tardes’ es símbolo de una buena educación que se les presupone«, ha apuntado Pepe del Real antes de zanjarse el tema.