El Gran Wyoming hace una confesión personal realmente insólita que no se vio venir

Este miércoles 9 de agosto, La Sexta ha emitido una nueva entrega de ‘Usted está aquí’, el programa del Gran Wyoming y David Trueba que, en esta ocasión, estuvo dedicado a la patria. El presentador de ‘El Intermedio’ reconoció no ser patriota, ya que es «muy vago», y para ser patriota hay que tener vocación de servicio al ciudadano.

El cómico contó algunas de las anécdotas que marcaron su juventud. Y hubo una que, precisamente, estaba relacionada con la mili. Wyoming, como tantos otros en su época, tuvo que hacer el servicio militar obligatorio, lo que le dejó divertidas anécdotas para el recuerdo. Una de ellas fue «el himno pornográfico» que compuso sobre las «partes de la vagina».

El presentador de La Sexta pertenece a una generación en la que, salvo excepciones muy contadas, estaban obligados a hacer la mili. Sin embargo, mientras para algunos de sus compañeros fue una experiencia negativa, él prefirió tomárselo con humor y sacar la parte positiva de todo aquello. Así se lo confesó a David Trueba.

El «himno pornográfico» que compuso el Gran Wyoming

«Yo fui el que compuso el himno de mi compañía, en la mili», empezó explicando el humorista al cineasta. Todo comenzó cuando su simpático teniente pidió un músico para componer ese himno y se ofreció como voluntario el joven Wyoming. Tras pedir la colaboración de otros dos o tres compañeros, los reclutas se pusieron en marcha y acabaron creando un «himno pornográfico» a partir de una estrofa que el presentador haba cogido de unas amigas de Tudela.

«Síguete meneado mi bella Irene, síguete meneando que ya me viene», comenzó entonando Wyoming en el programa de La Sexta, para continuar dedicando la estrofa a «las partes de la vagina»: «Con la hoja percutora el recluta le incidía en el granito de fuego y la Irene me decía: ‘Tengo furor uterino y si es verdad que me amas, aplícame al instante la boca chapallamas'».

Al mostrar el resultado a sus superiores, no solo les encantó el himno sino que, además, les pareció muy didáctico y efectivo. Así es que tuvo que enseñárselo al resto de la tropa. «Tuve muchísimo éxito», reconoció entre risas Wyoming.