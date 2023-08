El controvertido anuncio de Mediaset tras su caída histórica de audiencia sin ‘Sálvame’

Telecinco ha cerrado un mes de julio para olvidar en lo que a audiencias se refiere con su peor resultado de la historia. La cadena de la nueva Mediaset de Borja Prado y Alessandro Salem ha caído a tercera opción con un mísero 9,3% de cuota de pantalla. Por contra, Antena 3 mantiene el reinado por veintiún mes consecutivo con un 12,9% y la gran novedad: La de 1 de TVE conquista la segunda plaza.

Nada de lo que se ha estrenado en Telecinco para rellenar su programación estival ha funcionado. Ha dado igual el esfuerzo por introducir varias ofertas de producción propia. Todo ha fracasado. Especialmente ‘Me resbala’ con Lara Álvarez, el reality ‘Vaya Vacaciones’ y ‘La última noche’ con Sandra Barneda, que en su segunda entrega anotó un dato digno de cancelación: 5,6% de share y 385.000 espectadores.

A este descalabrado en prime time hay que añadir la sangrante pérdida de fieles en las tardes. Tras el adiós de ‘Sálvame‘, el canal ha bajado estrepitosamente. ‘Así es la vida’, también con Sandra Barneda, ha emporado los datos del cortijo de Jorge Javier Vázquez entre cinco y seis puntos. Se dice pronto. De esta manera, ha quedado completamente lastrada toda la franja vespertina.

Por si no fuera suficiente, Telecinco está acusando una crisis reputacional sin precedentes. La audiencia está profundamente cabreada con la deriva de Mediaset y, por ende, les está castigando con algo tan democrático como no sintonizar la cadena. Hay una desconexión sin parangón y he ahí lo verdaderamente alarmante.

Sin embargo, pese a que no tienen nada de lo que presumir, en Mediaset han lanzado una promo realmente controvertida. Aseguran que son líderes en target comercial y que los programas de actualidad y entretenimiento de Telecinco son un referente para toda la familia, pero lo cierto es que no incluye ni una sola cifra que lo avale.

Pero lo que ha llamado la atención es que en ese spot corporativo hayan incluido una canción de fondo que es toda una declaración de intenciones por el mensaje que busca transmitir. Mientras se escucha la voz en off, suena la canción ‘Nada fue un error’ de Coti y Andrés Calamaro. Y claro, muchos lo han interpretado como un claro pulso a quienes condenan el cambio de modelo de Mediaset que tanto está acentuando esa caída en picado. Con este movimiento no hacen más que ahondar en esa desafección tan peligrosa de la que, probablemente, ni ‘GH VIP’ les salve.