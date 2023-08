Clamor en redes por el linchamiento que Rodolfo Sancho está sufriendo: «Parad por favor»

El actor Rodolfo Sancho se ha convertido, sin quererlo, en el protagonista del fin de semana después de que su hijo, Daniel Sancho, confesara ser el autor del asesinato y descuartizamiento en Tailandia de Edwin Arrieta, un médico colombiano. Una noticia que conmocionaba a toda España, donde tanto Rodolfo Sancho como su padre, el desaparecido Sancho Gracia, son muy queridos.

Sin embargo, y aunque la mayor parte de los usuarios de las redes sociales empatizan con el actor de ‘El Ministerio del Tiempo’, éste también está recibiendo multitud de intolerables mensajes de odio cuyo único fin es herirle. «Tu hijo morirá en la cárcel», le decía un internauta, con muy mala baba. «Que tu hijo pague por el asesinato del médico colombiano», le escribía otro. Estos comentarios, escritos en el perfil de Instagram del actor son solo una pequeña muestra del daño que pueden hacer las redes sociales, sobre todo en momentos tan delicados como el que está viviendo Rodolfo Sancho.

Indignación en Twitter por los mensajes recibidos por Rodolfo Sancho

Ante semejantes comentarios vertidos, los seguidores de Rodolfo Sancho no han tardado en salir en su defensa, pidiendo que por favor se parasen las ofensas. «¡Qué vergüenza de comentarios! ¿Qué culpa tendrá este hombre de lo que haya hecho su hijo?», recordaba una usuaria.

Mientras que otra rogaba para que parasen los insultos y los ataques: «Por favor, que alguien les diga a estos haters que nadie es responsable de las acciones de los demás». «No sigo a Rodolfo Sancho pero me he metido a posta porque seguro que había gente que estaba ya escribiéndole negativamente por lo que se destapó ayer. De verdad, que pena no equivocarme y ver que hay gente a la que le falta tiempo para estas cosas. ¿A vosotros os gustaría que os hiciesen algo así? Bastante tiene ya», sentenciaba otra internauta.

Rodolfo Sancho, al que admiro como actor desde hace mucho tiempo está siendo víctima del periodismo más basura de este país.

Déjenle en paz que bastante tiene con lo que le está tocando vivir. pic.twitter.com/uyHoBTqyHr — Plata (@AbelPlata) August 6, 2023

Me da pena Rodolfo Sancho porque se está personalizando en él como parte mediática un tema muy delicado y creo que tanto la prensa como los que somos ciudadanos de a pie, deberíamos por una vez medir nuestras palabras y no causar un dolor innecesario a un padre que bastante tiene — Sergio (@TrainerExtreme) August 6, 2023

Podéis por favor parad de Linchar a Rodolfo Sancho. Es qe él no tiene culpa de NA. Y telita tdos los comentarios de Insta. Bastante mal lo estará pasando ya, como para qe vayáis los dmás a increparle. BASTA YA, después se os llena la boca d salud 🧠. #DanielSancho #RodolfoSancho — Rocío ♥️ (@rociocodesbau) August 6, 2023

Rodolfo Sancho no es responsable de nada de lo que supuestamente hiciese su hijo!! 😠

Hay monstruos escribiéndole en su Instagram barbaridades culpabilizándolo a él, atacándolo cruelmente, a sabiendas de que ahora mismo está en un vuelo rumbo a Tailandia para ayudar su hijo 💔 pic.twitter.com/Yaf7786I8y — 𝑅❀𝒸ío (@mohedanismo) August 6, 2023

¡Que lastima me da la sociedad tan tóxica que tenemos! Estáis machacando psicológicamente a Rodolfo Sancho, hundido por los supuestos crímenes de su hijo. Y digo SUPUESTAMENTE porque tras un interrogatorio en Tailandia yo también declararía que asesine a J. F. Kennedy 😤 pic.twitter.com/ycer5NO9bu — 🌈Mr.Guille🌈 (@GuillyBon) August 6, 2023

Los chistes, los memes y el acoso a Rodolfo Sancho, están de más en esta historia tan truculenta. Hay dos familias que están viviendo un infierno ahora mismo y merecen toda la empatía del mundo. — PimientaDulce (@KKesef) August 6, 2023

Los medios no han dudado en viralizar un crimen cuyo autor no conocía ni el tato, plantando la cara de Rodolfo Sancho en todas las portadas como si fuera el asesino. Le han hundido la carrera, así por la puta cara. A partir de hoy será el padre de un descuartizador. — InfoVlogger (@infovlogger36) August 6, 2023

Yo creo que el hijo de Rodolfo Sancho debe tener un nombre. No me Imagino cómo debe estar su padre. Yo le dejaría en paz un poco. No creéis? — Patxi Freytez (@PatxiFreytez) August 5, 2023

Rodolfo Sancho, al que admiro como actor desde hace mucho tiempo está siendo víctima del periodismo más basura de este país. Déjenle en paz que bastante tiene con lo que le está tocando vivir. — Dina Bousselham (@DinaBousselham) August 6, 2023

Os estáis pasando tres pueblos con Rodolfo Sancho y Sancho Gracia con lo que ha hecho Daniel Sancho. Tanto el padre como el abuelo de Daniel nada tienen que ver y Rodolfo ya tiene bastante con lo que tiene encima.



No echéis más mierda por favor. — Mirella Palenzuela ۞ #HayLeyTrans 🏳️‍⚧️ ♠️❤️💛💜 (@mire_palenzuela) August 5, 2023

Mi total solidaridad con Rodolfo Sancho, excelente actor y persona. Debe estar pasando un momento durísimo y desde luego NO es responsable de lo que su hijo de 29 años haya hecho 😔 pic.twitter.com/VPwi7zGcGS — Plata (@AbelPlata) August 5, 2023

Que una persona como Rodolfo Sancho, tan discreto y educado siempre, se vea salpicado por esta noticia… me da mucha lástima. La vida nunca sabes por dónde te va a venir. — Patricia Villasante Sánchez (@PVillasanchez) August 6, 2023

Daniel Sancho confesó ser el autor del asesinato

Desde que, el pasado sábado, saltase la noticia del supuesto asesinato de Daniel Sancho a Edwin Arrieta en Tailandia, han sido numerosas las informaciones que se han ido sucediendo. Aunque en un primer momento el joven, de 29 años, negó ser el autor del macabro crimen, finalmente reconoció ser «culpable». «Yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho», aseguró el hijo de Rodolfo Sancho.

Asimismo, también ha negado haber mantenido una relación sentimental con el médico, tal y como se había publicado. Pero sí que le acusa de estar obsesionado con él y de haberle amenazado: «Me engañó, me hizo creer que quería hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio».