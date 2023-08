Carmen Bazán capta toda atención con su indirecta a Belén Esteban: y no es lo que esperas

Este miércoles 16 de agosto ha sido un día muy importante para todo el clan Janeiro, pero muy especialmente para la matriarca, Carmen Bazán, pues sus dos hijos, Jesulín de Ubrique y Víctor Janeiro, volvieron a torear juntos por una causa benéfica. Hacía mucho tiempo que los dos hermanos no toreaban juntos, por lo que toda la familia estaba muy nerviosa y emocionada.

En un día tan especial, Carmen Bazán ha hecho una excepción a su habitual discreción y ha entrado por teléfono en ‘Así es la vida’, el programa vespertino de Telecinco donde colaboradora Beatriz Trapote, su nuera desde hace 16 años. «Estoy un poquito nerviosa porque están los dos toreando, y quieras o no, son bastantes nervios», comenzaba diciendo la madre de Jesulín de Ubrique.

Sobre el porqué no fue a verlos a la plaza, se mostró muy sincera: «Los veo cuando se televisa, pero ya no voy a la plaza a verlos». Y es que, como es normal, no es plato de buen gusto ver a sus hijos jugarse la vida delante de un toro. Así es que disfrutará de la faena desde casa. Eso sí, se muestra muy emocionada por la última corrida del marido de María José Campanario, en la que fue su vuelta a los ruedos después de mucho tiempo: «Ayer me mandaron vídeos de Jesús, y todo el mundo lo quiere».

Las palabras de Carmen Bazán hacia Belén Esteban

Antes de finalizar su intervención, y aprovechando que Beatriz Trapote estaba entrevistando a su suegra, los colaboradores del programa quisieron preguntarla por cómo es la periodista como nuera. A lo que Carmen Bazán respondió que «extraordinaria». Pero no solo ella, sino que, ha dejado claro que «todas las nueras que tengo y he tenido son extraordinarias». Una clara indirecta a Belén Esteban, a la que tiene mucho cariño, pues es la madre de su nieta mayor, Andrea.

Estas palabras no han pasado desapercibidas en las redes sociales, donde muchos usuarios han aplaudido a la matriarca del clan Janeiro. Y es que, Belén Esteban y la que fuera su suegra siempre han presumido de tener muy buena relación. De hecho, la ex colaboradora de ‘Sálvame’ en varias ocasiones ha alabado la figura de la abuela paterna de su hija. Y esta también ha hablado maravillas de su ex nuera, como ha vuelto a hacer este jueves en ‘Así es la vida’.