Almudena Cid dispara la especulación con su publicación tras la paternidad de Christian Gálvez

Cuando Almudena Cid ya se estaba recuperando de su tormentoso divorcio de Christian Gálvez, su nombre vuelve a estar en boca de todos, muy a su pesar. El motivo no es otro que el anuncio de la próxima paternidad de su exmarido junto a Patricia Pardo. Además, la pareja también comunicaba que se habían casado en secreto hacía un año.

Esto quiere decir que los presentadores de Mediaset se dieron el ‘sí, quiero’ apenas unos meses después de que Christian y Almudena firmaran el divorcio. Por tal motivo muchos se han puesto del lado de la exgimnasta, empatizando con ella en estos difíciles momentos. Ahora, ella, que está en plena promoción de su libro de autoayuda, ‘Caminar sin punteras’, ha reaparecido en sus redes sociales con una controvertida publicación.

La también actriz ha compartido en su perfil de Instagram una sorprendente publicación sobre lo que supuso para ella dejar la gimnasia. Aunque numerosos usuarios han visto en la metáfora que utiliza una forma de referirse a su separación del que durante una década fuera su marido.

La controvertida publicación de Almudena Cid

«Esta cinta resume mi vida en la gimnasia». Así comienza la voz en ‘off’ de Almudena Cid en el vídeo que ha compartido en su Instagram. En él, se la ve arreglando este objeto de la gimnasia rítmica, disciplina en la que la exdeportista se coronó durante años como la mejor del mundo. «Un día me la destrozaron», reconoce, al tiempo que se van sucediendo una serie de imágenes de ella hace unos años durante una competición.

Sin embargo, ha sido lo que dice a continuación lo que han desatado las especulaciones de varios usuarios de las redes sociales. «Tuve la sensación que todo el amor, todo el esfuerzo y toda la dedicación que puse en ella no se tuvo en cuenta«, prosigue Almudena Cid. Unas palabras que para muchos es una indirecta a su matrimonio con el presentador de ‘25 palabras’.

«Eso pasa por darle tanto poder a la pareja, no eres la primera ni la última a la que han engañado, dejado… Nadie tiene la obligación de estar sino quiere», le escribía una usuaria. «Vales tanto. Has conseguido éxitos que muy pocas deportistas lo consiguen. Como persona, aunque no te conozca, pero por lo que te visto en los medios eres muy buena persona. Ya llegará la persona que te haga sentir en las nubes de felicidad», le decía otra.