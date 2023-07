Sorpresón con el inimaginable crossover del ‘Grand Prix’ y ‘Cuéntame’ con los Alcántara

Tras 18 años de espera, ‘El Grand Prix‘ regresa este lunes a TVE con Ramón García, Michelle Calvó y Cristinini como presentadores. A horas de su regreso, la cadena pública ha sorprendido con un inesperado crossover con otro de los productos emblema de TVE, es decir ‘Cuéntame cómo pasó’.

Así, TVE ha optado por grabar una nueva promo del regreso de ‘El Grand Prix’ con los Alcántara como protagonistas. En ella, aparecen Antonio, Merche y Herminia junto a Santi y Oriol hablando del estreno de ‘El Grand Prix’ en 1996.

«Más de 27 años después de su estreno, ‘El Grand Prix del Verano’ regresa a RTVE. Haz como los Alcántara de ‘Cuéntame’ y no te pierdas esta noche el estreno, a las 22:35 horas en La 1 y RTVE Play», se puede leer en el tuit que acompaña al anuncio.

La promo de ‘Cuéntame’ a ‘El Grand Prix’

En él, vemos a los Alcántara reunidos mientras los nietos Santi (Asier Valdestilla) y Oriol (Álvaro Díaz) dicen que se van porque han quedado. «¿Tú y yo Merche qué? ¿Bajamos al Bistró?», le pregunta Antonio a su mujer. «Hace mucho calor», le responde Merche. «Tienen aire acondicionado Milano», insiste el personaje interpretado por Imanol Arias en ‘Cuéntame’.

«Conmigo no contéis», les avisa Herminia (María Galiana) dejando claro que ella se queda a ver el estreno de ‘El Grand Prix’ en La 1. «¿Anda qué empieza hoy?», pregunta Merche. «Yo me parto con los Troncos Locos», reconoce Santi a lo que Oriol le contradice al decir que «la patata caliente es mejor» mientras se ven imágenes de Ramón García y de ‘El Grand Prix’ en aquella época.

«Deberían de traer a Sagrillas», propone entonces Herminia. «Se lo voy a consultar a la loba, pero no creo que me haga mucho caso», responde Antonio aludiendo así a Paquita. «A mí el Ramonchu este me cae muy bien, es muy simpático», confiesa Merche. «Cómo no va a ser simpático si es de Bilbao, su familia veranea en Laredo», responde Antonio mientras se ve a los Alcántara viendo ‘El Grand Prix’ en la tele.