Sandra Barneda asesta el corte del día a Marina Esnal por su ataque a Carmen Borrego

El estado de salud de María Teresa Campos ha dado mucho que hablar en los últimos meses sobre todo a raíz de las últimas imágenes que se captaron en prensa. En las últimas semanas, tanto Terelu Campos como Carmen Borrego han mostrado su preocupación por la situación de su madre. Carmen ha vuelto a hablar de su madre en una exclusiva y este jueves Marina Esnal no dudaba en criticarla en ‘Así es la vida’.

En esta exclusiva en la revista Lecturas, Carmen Borrego asegura que «me da pena cómo está mi madre». Un estado que impedirá a María Teresa Campos a viajar a Málaga como era habitual cada verano. Y es que el deterioro de la presentadora de la televisión ha ido en aumento en los últimos meses.

Tras hacerse eco de estas declaraciones en ‘Así es la vida’, Marina Esnal se mostraba crítica con lo que había hecho Carmen Borrego. «Al final son sus hijas y qué mejor que ellas para hablar de su madre. Pero independientemente de eso creo que cuando ya todos nos habíamos olvidado de la situación delicada que está pasando María Teresa inconscientemente Carmen ha vuelto a poner en el disparadero a su madre«, cuestionaba la colaboradora.

«Ha vuelto a poner por decirlo de alguna forma precio al dolor. Y creo que realmente eso no beneficia», añadía Marina Esnal. «Pero una hija puede dar las declaraciones que quiera de su madre», le recriminaba Suso Álvarez. «Están en todo su derecho pero nosotros también estamos en nuestro derecho de opinar. Y la actitud de Carmen Borrego creo que hay cosas innecesarias que yo me hubiera ahorrado para que no se especule», sentenciaba Marina.

Tras el debate que se generaba en plató, Sandra Barneda no se contenía al darle un corte a Marina Esnal al cuestionarle si ella como profesional no le preguntaría a Carmen Borrego por su madre. «Marina los que os dedicáis a hacer exclusivas entonces nadie tendría que hablar de nada», le soltaba la presentadora.

«Por supuesto que hay que ponernos en su lugar pero a mí me choca porque considero que hay límites o cosas que son innecesarias«, insistía Marina Esnal. Mientras Sandra Barneda le dirigía una pregunta muy clara: «Si tú tuvieras a Carmen Borrego, ¿le harías la pregunta de cómo está María Teresa Campos si o no?». «Sí, y se la he hecho en más de una ocasión», espetaba Marina.

«¿Titularías la portada de esa revista con la respuesta que te hace?«, le repreguntaba Sandra Barneda a su compañera. «Como profesional sí», respondía ella. «¿Entonces?», terminaba de decirle Barneda cuestionando así la crítica que Marina Esnal había hecho a Carmen Borrego.