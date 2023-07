Rodri Fuertes se pronuncia de este significativo modo sobre la relación de Adara y Bosco

Cuando todos pensábamos que, pese a su ruptura, la relación entre Adara Molinero y Rodri Fuertes era cordial, nada más lejos de la realidad. Y es que, según él mismo ha reconocido al programa ‘Socialité’, actualmente la relación con su expareja es nula. ¿Habrán tenido algo que ver sus respectivos nuevos noviazgos, él con Marta Castro y ella con Bosco Martínez- Bordiú?

Rodri Fuertes acudió hace unos días al estreno de la película ‘Barbie’ junto a su chica, Marta Castro. Desde allí, el exconcursante de ‘Gran Hermano’ concedió unas declaraciones en exclusiva al programa ‘Socialité’ que han visto la luz este sábado 22 de julio. El exnovio de Adara reconoció que cuando dejaron su relación consiguieron llevarse bien: «Hemos tenido una relación de altibajos pero en el último tramo éramos amigos». Pero esto ya no es así: «Ahora mismo no tenemos trato».

Rodri Fuertes habla así de la relación de Adara y Bosco

Pero, lejos de quedarse ahí, el joven se mojó sobre la relación de su ex con Bosco Martínez- Bordiú. Y sus palabras dejan entrever que no se cree demasiado este noviazgo que nació en ‘Supervivientes 2023’: «Se gustarán, se estarán conociendo, y ya está». Además, con estas declaraciones también deja claro que no quiere entrar en un tema que ni le va ni le viene.

Tras hablar con Rodri Fuertes, el equipo de ‘Socialité’ se ha puesto en contacto con Adara Molinero para obtener su versión sobre su actual relación con su ex. Sin embargo, ella ha preferido dar la callada por respuesta y no ha respondido a nada de lo que le han preguntado, ni sobre Rodri, ni sobre su relación con Bosco. «Prefiero no hablar», se ha limitado a decir en el programa de Telecinco.

Por su parte, Rodri también ha confesado estar muy feliz junto a Marta Castro con la que incluso se plantea ser padre. Eso sí, todo a su debido tiempo. Por el momento, tanto él como Adara están disfrutando al máximo del verano con sus nuevas parejas.