«Qué me echen»: Sonsoles Ónega mete la pata con Barrancas de ‘El Hormiguero’ y pide perdón

Sonsoles Ónega ha analizado este lunes largo y tendido la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en ‘Y ahora Sonsoles‘. Después de su especial el pasado sábado, la presentadora ha tratado el asunto junto a algunos de sus nuevos colaboradores como Pilar Vidal o Eduardo Navarrete. También ha conectado con uno de los invitados de la ceremonia, Damián Mollá, una de las hormigas de ‘El Hormiguero’.

El programa de Antena 3 ha querido sacar a la palestra la crónica que el colaborador y guionista publicó en un hilo en Twitter, narrando con su particular humor la boda de la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva. «Para redes la que lió Damián Mollá, compañero de ‘El Hormiguero‘. ¿Tú eres Trancas o Barrancas?… Eres Barrancas», ha soltado sin control Sonsoles Ónega, sin percatarse de que estaba ‘metiendo la pata’.

Y es que pese a que es algo conocido, la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ no se había dado cuenta de que muchos espectadores lo podían desconocer. «Hola, sí, es un secreto de estado pero…», acertaba a reaccionar Damián. «Ay, perdón, lo siento», se excusaba la comunicadora. «Hay cosas que no se pueden decir en la tele», le reprochaba la hormiga. «Vaya hombre, pues nada, que me echen a mí, no pasa nada», lamentaba Ónega. «No te preocupes que te perdonamos», trataba de animarle Barrancas.

Pero además, Sonsoles se ha visto obligada a pedir a la realización del programa que quitaran de inmediato el rótulo que había fijado en la pantalla, donde se desvelaba la verdadera identidad de Damián. «La boda de Tamara según ‘Barrancas'», se anunciaba a bombo y platillo.

Sonsoles Ónega y Damián Mollá en ‘Y ahora Sonsoles’.

Tras este embarazoso momento la presentadora ha seguido interesándose por su crónica de la boda: «¿El hilo era todo en broma o enserio?». «Como cronista del corazón era mi primera vez. Es posible que alguna de las cosas que dijera no fueran 100% verdad o alguna cosa me hubiera equivocado. Fue una boda espectacular y yo quería compartir con la gente todo lo que quería saber», respondía Mollá.

Ha sido en otro momento del directo, cuando la dirección se ha dirigido por el pinganillo a Sonsoles para darle alguna indicación, dejándola muy descolocada, y la presentadora tenía que cortar abruptamente la charla con su invitado. «Espera, perdona. Pensé que había vuelto a meter la pata, y que ya tengo el finiquito en la puerta». Acto seguido, el entrevistado ha podido seguir narrando cómo vivió desde dentro la mediática boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Para despedirle Sonsoles Ónega ya había aprendido la lección, tras percatarse de su error inicial al llamarle Barrancas. «Te agradezco mucho, hormiga en general, que hayas estado con nosotros, que nos hayas contado esto y que nos hemos reído mucho con tu hilo de Twitter, con respeto siempre a tu compañera Tamara Falcó», ha sentenciado.