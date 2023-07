«¿Me estás llamando violenta?»: Fuerte enganchón de Cristina Fallarás y Vicente Gil en Telecinco

Tras las elecciones generales de este domingo, todos los programas de actualidad se han volcado este lunes con los resultados. Así, ‘Ya es mediodía‘ analizaba los resultados del 23-J después de que Ana Rosa Quintana dedicara todo su programa de este lunes a hablar de la victoria amarga de Feijóo y cómo Pedro Sánchez podría seguir en Moncloa. Y en pleno debate, Cristina Fallarás y Vicente Gil vivían un fuerte desencuentro.

Verónica Dulanto les preguntaba a sus colaboradores cómo vivieron la noche del domingo después de que se percibiera que iba a estar todo claro desde el principio y al final hubiera un vuelco a los sondeos. En ese sentido, Vicente Gil cuestionaba a las empresas demoscópicas por fallar más que una escopeta de feria y a los partidos por seguir aferrándose a ellas.

Pero Cristina Fallarás no estaba de acuerdo con su compañero. «Creo que los ciudadanos y ciudadanas y las elecciones no dependen de la demoscopia, sino de su sentido común», defendía la periodista antes de revelar cómo había vivido ella este domingo electoral.

«Yo lo viví contentísima desde el primer momento porque quedó claro que la extrema derecha perdía todo lo que tenía y más. Eso es una gran noticia para España, una gran noticia para Europa y una gran noticia para el mundo«, destacaba Fallarás.

El golpe bajo de Vicente Gil a Cristina Fallarás: «La gente violenta y extremista…»

Era entonces cuando Vicente Gil le soltaba un desafortunado comentario a Cristina Fallarás que Verónica Dulanto pasaba por alto. «Es normal que la gente violenta y extremista se alegre de este resultado», soltaba sin cortarse el colaborador y quien fuera presentador del ‘Telenoticias’ de Telemadrid durante años.

«¿Me estás llamando violenta y extremista Gil?», le espetaba Cristina Fallarás sorprendida y cabreada con lo que acababa de soltarle su compañero mientras Verónica Dulanto trataba de poner otro tema encima de la mesa. «Tú has participado en manifestaciones en las que has gritado ‘Yo también soy CDR’. Tú llamaste a la okupación del aeropuerto de Barajas el día que el tsunami democràtic tomaba el aeropuerto de Barcelona. Por tanto, es normal que estés contenta», le replicaba Vicente Gil.

«Es mentira. No hagan caso. Hay una costumbre de mentir a la que yo no me voy a sumar», se defendía Cristina Fallarás. «Como ven el debate ya está encendido en la mesa», sostenía por su parte Verónica Dulanto. «No, si es que estoy feliz», recalcaba Fallarás con una sonrisa de oreja a oreja por la derrota de la ultraderecha. «Ni Gil me va a rozar», terminaba diciendo la periodista.