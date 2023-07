María Patiño va un paso más allá contra Paula Vázquez y lo que manifiesta es irrevocable

Las espadas están en alto entre María Patiño y Paula Vázquez. Hace unos días, la presentadora de ‘El puente de las emociones’ hizo un comentario sobre ‘Sálvame’, aunque sin mencionarlo, que la que fuera presentadora del desaparecido programa consideró «feo».

María Patiño contestó rápidamente por redes sociales, aunque también sin mencionar a Paula Vázquez, pero dejando entrever que se refería a ella. A su llegada a España tras su viaje a Miami y México para grabar el nuevo docurreality para Netflix, la presentadora de ‘Socialité’ ha vuelto a pronunciarse sobre el tema al ser preguntada por los reporteros de Europa Press.

Además, la periodista confirmaba que su tuit había ido dirigido hacia su compañera de profesión. «Cualquier persona del medio que critique un formato de éxito es una falta de respeto al espectador», aseguraba la presentadora de ‘Socialité’.

María Patiño contesta a Paula Vázquez: «Ofende al espectador»

E insistía en que «un profesional de verdad respeta lo que el espectador decide elegir y los demás se terminan mirando al ombligo, que es una cosa que no entiendo. A estas alturas de la vida, no puedo llegar a entender esa manera de pensar». «A mí no me ofende, ofende al espectador. Yo tengo muy claro lo que quiero y quién soy yo», sentenciaba María Patiño.

Unos días antes, la gallega ya había salido en defensa de ‘Sálvame’ tras la crítica lanzada por Paula Vázquez. Aunque sin mencionar a esta: «Mira que algunas/os se empeñan en criticar un formato como ‘Sálvame’, sin darse cuenta de que al que realmente desprecian es al espectador. Norma número uno de un profesional del medio: trabajar para el público, no para nuestro ombligo».