Lo que deja caer Amor Romeira sobre Bertín Osborne levanta ampollas y dice estar silenciado

Amor Romeira ha sido la última en sumarse al aluvión de críticas recibidas por Bertín Osborne a raíz de sus desafortunadas declaraciones tras conocerse que se convertirá en padre por sexta vez a los 69 años. Unas palabras tildadas por mucho de «machistas» al reconocer que fue un «accidente» y que su relación con Gabriela, la madre de su futuro hijo, está rota.

Aunque poco después el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ matizaba sus polémicas declaraciones. «Cuando digo que no es deseado quiero decir que no estaba previsto. Eso no quiere decir que yo vaya a odiar a ese bebé. Simplemente es una cosa que no habíamos previsto, pero no hay que buscar tres pies al gato», aseguraba.

No obstante, esto no ha impedido que le sigan lloviendo las críticas. La última en dar su opinión al respecto ha sido Amor Romeira, quien ha compartido en sus redes sociales un mensaje para el cantante, dejando muy claro que es lo que piensa ella de todo esto. «Uno ya sabe que para evitar embarazos no deseados se tienen que tomar medidas anticonceptivas», ha recordado la colaboradora de ‘Fiesta’, enumerando algunos de esos métodos que existen en la actualidad.

Amor Romeira asegura «saber cosas» de Bertín Osborne

Además, la canaria cree que este no es un «accidente» puntual. «Ha habido más. No es la primera vez que le sucede», ha dicho la ex concursante de ‘Gran Hermano’. De esta forma deja caer que le ha pasado en más ocasiones. Y es que, aunque Bertín haya dejado claro su intención de «cuidar del niño» y procurar «que tenga una vida agradable» tanto él «como su madre», las primeras palabras sobre su paternidad no han caído en saco roto.

Amor Romeira insiste en que podrían salir a la luz muchas cosas sobre el cantante. Al ser preguntada por sus seguidores acerca de lo que ella sabe del tema, la colaboradora ha respondido: «No solo yo sé cosas. Muchísima gente de los medios también lo sabe. Pero todo el mundo está callado. No damos detalles, pero tiempo al tiempo».