Sandra Barneda entra en escena tras ser golpeada por Bertín Osborne y es indisputable

Bertín Osborne explotaba este fin de semana contra la prensa por tratar el anuncio de su paternidad a los 69 años. El presentador hablaba de «acoso» hacia él mismo, pero también a Gabriela, la madre de su futuro hijo y Fabiola, su expareja. Lejos de quedarse ahí, el artista señalaba directamente a varias presentadoras como María Patiño, Sonsoles Ónega o Emma García, que se veían obligadas a responderle. Este lunes, ha sido el turno de Sandra Barneda.

La presentadora de ‘Así es la vida‘ ha contestado de forma tajante a las palabras de Bertín Osborne en las que se le señalaba de forma directa por su forma de tratar el asunto. Era Gabriela quien, de forma libre, decidía conceder una entrevista exclusiva a ‘Así es la vida’ para hablar de su maternidad. Por eso mismo, Barneda ha señalado su actitud: «Creo que, por alusión, nunca le ha pegado ir de víctima».

«Se ha colocado en un lugar de víctima, donde sabe muy bien, porque es perro viejo y sabe lo que es esta profesión«, ha proseguido defendiendo Sandra Barneda, que ha puesto especial énfasis en la ausencia de nombres de hombres en su queja: «Me hubiera encantado que no solo hubiera nombrado a mujeres, sino también a hombres que han hablado y han tenido una relación de amistad mayor que la nuestra».

De hecho, la presentadora de ‘Así es la vida’ ha querido dar la cara por los periodistas que se han interesado por su relación con Gabriela: «Cuando tú niegas una relación y eres incoherente… luego siembras la duda y los que se dedican a esta profesión intentan aclarar esas dudas. Está bien hecho que ahora él haya aclarado parte de las dudas, pero creo que fue él el que primero negó la relación».

«En todo caso le vi muy nervioso. Creo que le ha superado la situación y que no quería hacer estas declaraciones tan desafortunadas. Es verdad que se lanza a los leones y que luego ha visto una imagen no buena para él, seguramente no acorde con lo que él puede pensar y estamos aquí para recoger con cariño cualquier declaración que haga», ha proseguido defendiendo Sandra Barneda con un tono más conciliador.

Para acabar, Sandra Barneda ha dado la cara por su programa y la forma en la que durante estas semanas ha tratado a Gabriela. «Y con cariño, como creo que se ha hecho desde este programa, no se ha hecho ningún ataque a Gabriela. Todo lo contrario. La hemos defendido más que otros y que él mismo«, ha zanjado.