La sentenciadora réplica de Alfonso Arús a Ana Rosa por lo que afirma de su programa

‘El programa de Ana Rosa‘ se despedirá de los espectadores con una media del 17% de share y 462.000 espectadores en su decimonovena y última temporada. Eso significa que el longevo magacín de Telecinco ha revalidado el liderazgo en su franja, pero lo cierto es que el programa de Alfonso Arús en La Sexta, con el que compite en el primer tramo, ha conseguido dar el sorpasso a la mesa política de Ana Rosa Quintana en los últimos meses.

Sin embargo, en el encuentro con los medios que se celebró este jueves, la veterana presentadora declaró que no se pueden comparar ambos formatos. «El nuestro dura cuatro horas y media, y ‘Aruser@s’ es un programa que no es un magacín de actualidad. Es otra cosa. No competimos en la misma liga», llegó a decir Ana Rosa.

Unas palabras que han tenido una respuesta inmediata por parte de Alfonso Arús en declaraciones para La Vanguardia. «No, claro. Somos el NODO o un documental de La 2», ha comenzado ironizando. «Somos el programa que mayor número de noticias de actualidad ofrece con muchísima diferencia cada mañana. Y sin haber tenido que rectificar nunca una información», defiende, rebatiendo así a Quintana.

«Es más, hemos obligado a los magazines clásicos a ponerse las pilas y romper las escaletas cerradas que preparaban un día antes en función de los temas que les habían dado audiencia previamente», comenta el comunicador catalán. «La liga es la misma, qué tontería, todos jugamos en la misma competición. Solo que nosotros lo hacemos con un presupuesto muy inferior, y con menos medios», revela al citado medio.

Alfonso Arús: «Lidera cuando ya no se emite nuestro programa y tirando del morbo de sucesos»

Además, Alfonso Arús se vanagloria de sus resultados notablemente superiores a Telecinco en estricta coincidencia. «Hay 2,3 puntos de diferencia respecto al principal competidor, Telecinco. Ellos lideran luego, cuando ya no se emite nuestro programa y tirando del morbo de sucesos, de Isa Pantoja y el corazón. Pero a la hora de las entrevistas de peso y los temas que, teóricamente, dan prestigio, pues ya ves… Los gustos del público van cambiando», asevera el presentador en lo que es un palo a Ana Rosa Quintana.

Y no se ha quedado ahí, pues Alfonso Arús también ha señalado falta de creatividad: «La última gran innovadora de las mañanas fue María Teresa Campos. Desde María Teresa Campos nadie ha inventado nada. Cero. Mover la tertulia política que se emitía a las 14h a las 9 de la mañana no es innovar. Lo mismo pasa con los sucesos o el corazón. La Campos fue la última gran creadora y con una ironía y una sonrisa únicas. Un programa puede estar muy bien hecho y escaletado técnicamente, pero no haber inventado nada».

Si bien, ‘Aruser@s’, el programa matinal de La Sexta que dirige y presenta Alfonso Arús, ha cerrado este viernes la temporada como líder indiscutible de las mañanas y con récord histórico de audiencia al alcanzar un gran 17,8% de cuota de pantalla. El programa ha batido récords hasta conquistar su franja de emisión con una media de 400.000 seguidores de media.