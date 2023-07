La incendiaria acusación de Marta Riesco sobre Olga Moreno y su premio de ‘Supervivientes’

Hace ya dos años que Olga Moreno conseguía coronarse como la ganadora de ‘Supervivientes’ y llevarse los 200.000 euros del premio. La ya expareja de Antonio David Flores aseguró que ese dinero lo iba a destinar a su familia y a hacer algún viaje todos juntos. Sin embargo, ahora Marta Riesco ha sembrado la duda sobre en qué se gastó Moreno su dinero.

Olga Moreno no solo recibió los 200.000 euros del premio, sino que a eso hay que sumar su caché por semana de concurso que, según salió publicado en su día, podría superar los 12.000 euros. Ante esta situación, Marta Riesco a través de una entrevista en YouTube ha planteado: «¿Qué hizo Olga Moreno con el dinero que ganó de ‘Supervivientes’? ¿Cuánto dinero creéis que le ha dado a mi expareja y a la familia de mi ex?«.

Marta Riesco ha decidido poner el foco sobre Olga Moreno y en qué se gastó su dinero. Lo que ha dejado claro es que no lo destinó a ayudar a su familia. «Preguntadle a Rocío Flores a ver si cuento la verdad. Cuando tú dices que vas a ganar dinero para tu familia… A ver si eso se cumplió o les ha dejado con una mano delante y otra detrás. Imagínate lo claro que lo tengo. Cuando hablo, hablo claro», ha proseguido afirmando.

Marta Riesco también ha aprovechado su intervención para cargar contra Rocío Flores: «A mí me duele el corazón todo lo que ha pasado con Rocío y creo que no tiene solución. Ella nunca ha querido que esté con su padre». No obstante, pese a todo, echa de menos a la familia de Antonio David: «A esta familia la he querido muchísimo. Los echo muchísimo de menos».

Tras estas declaraciones de Marta Riesco, Antonio David Flores ha reaparecido en sus redes sociales. El excolaborador de Mediaset lanzaba una pregunta al aire que muchos han interpretado como una reacción a las palabras de su ex: «Atención, pregunta. ¿Quién hace ver que cambia en sus pensamientos persigue cambiar su destino con arrepentimiento implícito? Buenos Días».