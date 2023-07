La decisión sin miramientos de Asraf Beno contra los Bollo que ahonda el cisma tras ‘SV’

El paso de Asraf Beno por ‘Supervivientes 2023′ ha hecho volar por los aires la relación de su chica, Isa Pantoja, con sus primos, Manuel Cortés y Alma Bollo. Y es que la actitud de los hermanos con el prometido de su prima dejó mucho que desear a lo largo de todo el concurso, y eso es algo que ni Asraf ni Isa les perdonan.

Este miércoles 5 de julio, el cuarto finalista de ‘Supervivientes 2023’ ha concedido una entrevista a la revista ‘Lecturas’ en donde, entre otras muchas cosas, habla de su próxima boda con la hija de Isabel Pantoja. La pareja quiere casarse después del verano. Aunque todavía no tienen fecha cerrada, con el modelo ya en España tras su paso por el reality, es hora de retomar los preparativos.

Pese a que todavía no han hecho las invitaciones y no saben a quienes invitarán en tan especial día para ellos, Asraf Beno sí que tiene claro quienes no estarán: Manuel Cortés y Alma Bollo. Es el veto que ha establecido. Y la verdad es que no nos extraña, dado los conflictos que han tenido en Honduras.

Asraf tiene claro que no invitará a Manuel Cortés a su boda con Isa

A la pregunta de si invitará a los primos de su novia al enlace, él contesta lo siguiente: «A Manuel tengo claro que no. Lo de Alma tendría que pensármelo. A Manuel no, porque ha querido hacer daño a la relación, se ha metido con la relación, ha dicho que estoy con Isa por interés. Si fuera por mí no les invitaría. Si es por hacer feliz a Isa, sí», asegura en ‘Lecturas’, muy sincero.

Esta decisión no ha tenido que ser para Asraf nada fácil, pues, al fin y al cabo son primos (aunque lejanos) de su prometida. De hecho, durante sus discusiones con ellos en la isla, el marroquí no dejaba de pensar en su chica: «Me preocupaba mucho por Isa, me sentía mal por discutir con alguien de su familia. Empezamos discutiendo por cuatro almendras y luego eso fue a más. De ahí se pasó al rechazo. Alma me gritaba y me contestaba mal», recuerda.

Aunque el trato que le dio Manuel Cortés fue todavía peor que el de su hermana: «Manuel sacaba cosas de fuera, me insultaba, me despreciaba…. Quería desprestigiarme. Menospreciaba cada cosa que hacía. Me intentaba humillar». Además, le tacha de «falso», «no es un buen amigo», y tampoco «tiene palabra»: «Ha sido muy estratega. Creo que me pidió perdón físicamente solo para que no le nominase», asegura Asraf Beno en la citada revista.

Asraf Beno y Manuel Cortés en el plató de ‘Supervivientes 2023’.

Manuel llegó a decir que Asraf está con Isa «por interés»

Durante el concurso, el hijo de Raquel Bollo llegó incluso a acusar al modelo de estar con Isa por interés. «Siento que ahí deja mucho que desear como persona. No me gusta. Diciendo eso me desprecia a mí y desprecia sobre todo a Isa, que es su prima. ¿Cómo puedes hablar así de un familiar?», se pregunta el joven.

Por lo que respecta a Alma, cree que es una persona con una doble cara, que «trae aprendido» su papel pero al final acaba mostrando su verdadero «carácter»: «Es calculadora, aunque no tanto como Manuel».

Por todo ello, Asraf duda mucho que ninguno de ellos, incluida su madre, Raquel Bollo, vaya asistir a su boda con Isa, con la que desea poner el broche de oro a cuatro años de relación. Aunque la última palabra sobre este veto lo tendrá ella, él tiene «muy clara» cuál es su postura frente a este tema.