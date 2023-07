Jordi González (‘Lazos de sangre’): «Mediaset prefiere hacer ahora formatos menos polémicos»

Jordi González está de vuelta. Casi dos años después de su último programa en Telecinco, el catalán regresa a la televisión. Y lo hace cambiando Mediaset por TVE. De este modo, el presentador vuelve a la cadena en la que empezó hace 30 años para ponerse al frente de la nueva temporada de ‘Lazos de sangre‘ desde este martes a las 22:50 horas.

Así, Jordi González toma el relevo de Boris Izaguirre, que ha fichado por la Sexta para conducir ‘Más vale sábado’, la versión para la tarde de los sábados de ‘Más vale tarde’ junto a Adela González a partir del mes de septiembre.

Para su debut en ‘Lazos de sangre’, Jordi González tiene un personaje de completa actualidad como Tamara Falcó. La Marquesa de Griñón se acaba de dar el sí quiero con Iñigo Onieva en lo que ha sido llamado «la boda del año». En posteriores semanas repasarán la vida de Massiel, Mecano, Camarón de la Isla, entre otros.

Antes de su estreno y su regreso a TVE, en El Televisero hemos podido hablar con Jordi González sobre esta nueva etapa en su carrera profesional y sobre su marcha de Mediaset. Además le preguntamos por cómo ve el rumbo que está tomando la que ha sido su casa durante 25 años y que piensa de la cancelación de ‘Sálvame’.

¿Como fue el momento en el que recibes la llamada de TVE para fichar por ‘Lazos de sangre’?

Me pilló lejos, porque yo estaba muy lejos de España. Llevaba un año y pico sin trabajar, porque me tomé un año sabático. Y recibí la llamada de la directora de Originales de TVE, Ana María Bordás, y me dijo ‘tenemos que hablar y pronto’. Entonces organizamos un Teams, nos reunimos telemáticamente unos cuantos jefes y yo, y me dijeron que se iba a hacer en verano ‘Lazos de sangre’ y que si me apetecía presentarlo. Este es un programa que conozco y que me parece que tiene prestigio y está bien, y les dije ‘sí que me apetece’. Entonces, cogí un avión al cabo de dos días, y me presentaron a los de la productora que lo hacen y nos entendimos perfectamente bien, y aquí estamos a punto de estrenar.

¿Qué supone para ti volver a TVE tras 30 años?

En TVE empecé y siento un poco de nostalgia, pero sobre todo shock al ver el paradigma de cómo ha cambiado la televisión en España, que es la cadena pública. Porque claro, cuando yo estuve no existían aún ni las cadenas privadas. Entonces llegar y entrar aquí y ver cómo se ha modernizado y digitalizado todo, ha supuesto realmente darme cuenta del cambio de la televisión. Y que todo esto pasaba mientras yo estaba trabajando en otras teles.

En las últimas entrevistas en Cataluña dijiste que querías volver con un programa que te apeteciera hacer. ¿Qué tiene ‘Lazos de sangre’ para que haya sido el proyecto con el que has decidido volver a la TV dos años después?

Me apetece de verdad. Es un programa que primero está consolidado, que tiene una buena reputación, y eso ya es más de la mitad del camino. Y luego pues como me apetece y tengo la suerte ahora de hacer solo ya lo que me apetece, pues aquí estoy.

En Telecinco hiciste un formato parecido como era ‘Hormigas Blancas’. ¿Qué diferencias ves entre un formato y otro?

‘Hormigas blancas’ era un programa buenísimo hecho básicamente de hemeroteca, porque como sabéis las imágenes son carísimas, pero en TVE no, porque las tienen. Y estaba muy focalizado en el mundo del corazón. Mientras que ‘Lazos de sangre’ es un programa de revival pero el estilo es diferente, este es más cinematográfico, tiene más presupuesto y cuenta con más testimonios.

Llegas a ‘Lazos de sangre’ para tomar el relevo de Boris Izaguirre? ¿Qué toque le vas a dar tú al programa y qué os diferencia?

Yo no voy a hacerlo ni como Boris ni como anteriores presentadores. Sino que voy a presentarlo como hago yo las cosas, nadie me ha dado instrucciones ni me ha dicho ‘mírate los programas para hacerlo como Boris’. Mi trabajo en este programa es moderar un debate y si algo he hecho en la vida es moderar debates de todo tipo, y algunos muy difíciles. Un debate siempre tiene nervio y es apasionante, pero en este caso sé que no van a ser tanto porque ‘Lazos de sangre’ se presta más a que nos escuchemos unos a otros, a que la gente grite menos. Y a mí el debate de emociones me pone muy nervioso, porque todo el mundo lo suelta todo en los primeros cinco minutos y hablan todos a la vez. Lo que vamos a hacer aquí es conocer opiniones, pero también informaciones que no se han dado todavía sobre estas sagas.

¿Cuántas entregas vais a hacer? ¿Y qué personajes vais a recordar en esta temporada?

Si te digo la verdad no me lo vas a creer. Yo sé tres o cuatro personajes, pero sé que están trabajando en más y la productora los prepara, trabaja, presenta a la tele y los valoran. Hay mucha gente opinando, y finalmente a mí me dicen solo los que están cerrados. El primer programa va a ser el de Tamara Falcó, y sé que también tenemos un programa sobre Massiel. También hay otro de Camarón de la Isla, que ese me apetece mucho porque es un personaje célebre en el mundo, pero bastante desconocido. Y luego uno que me hace ilusión porque yo fui a EGB, que es Mecano.

En el debate estarás acompañado de colaboradores. ¿Hay alguna novedad? ¿Quiénes te van a acompañar?

Los colaboradores van a ir en función de los personajes y de las sagas. En principio, el primer programa cuenta con periodistas que son muy cercanos a Tamara Falcó y su universo, especialmente a su madre. Y luego un familiar de Tamara, un hermano. El siguiente programa que aún no sé cuál es tendrá otros aunque puede que coincida algún colaborador.

¿Si pudieras elegir a algún colaborador al que te gustaría tener quién sería?

Sinceramente, salvo con dos o tres personas que detesto cordialmente no tengo problema con nadie. Me dan pereza, pero si los tuviera en el programa no se iba a notar porque soy profesional. Pero yo jamás he vetado a nadie y solamente son esos dos o tres a quiénes no soporto, pero no te los voy a decir.

Jordi González se estrena en ‘Lazos de sangre’.

En este año y medio que has estado sin trabajar, ¿ha sido porque no te ha llegado ninguna oferta o lo que te ha llegado no te gustaba?

No. Porque con mi anterior jefe, Paolo Vasile, hablé cuando en el año 2022 yo cumplía 25 años en Telecinco y le dije ‘jefe yo creo que debería de tomarme un año sabático, porque estoy cansado’. Y él me preguntó que cansado de qué. Porque el señor Vasile consideraba que presentar programas no es cansado, sino que cansado era lo suyo que tenía que comer con políticos. Y yo no le digo que no lo sea, pero presentar también. Pero bueno lo cumplió y me dijo cuando lleves 25 años aquí lo vamos a hacer, y llegaron, cumplió su palabra y lo hice. Y volví, pero él ya no estaba.

¿Cómo ves la nueva Mediaset con este cambio de rumbo que está llevando con la cancelación de Sálvame?

Desde la lejanía no la veo. Yo he consumido os lo confieso poca tele durante este año. Porque tenía que desconectar y hacer un reset. Entonces claro que como todo el mundo me he ido enterando de noticias que han sido muy comentadas. Como lo de ‘Sálvame’ por ejemplo, pero de verdad que no puedo opinar, porque sería hacerlo por boca de ganso. Es que no sé por dónde van.

¿Has podido hablar con algún compañero de ‘Sálvame’ sobre lo que está sucediendo?

No. Mira yo hablo solo con uno de mis amigos que está en Mediaset, Jaime Guerra. Y sé que él está súper entregado al trabajo, y sabe que yo he estado desconectado; entonces que quieres que le diga, pues les deseo buena suerte como a toda la gente que es buena por fuera y trabajando. Merecen tener buena suerte.

¿Cómo ves tú personalmente la cancelación de ‘Sálvame’ tras 14 años?

Los cambios son necesarios en la vida y en la tele también. Ha cambiado el equipo directivo con la marcha de Vasile. Entra una nueva capitanía general que prefiere hacer otra televisión con formatos que yo no diría más blancos, sino menos polémicos. Yo entiendo que el ciclo ‘Sálvame’ es brillante, es decir, la gente que ha estado en ese programa desde el primer día y los que han estado solo un rato pueden estar orgullosos y muy contentos, porque han hecho un programa que es historia de la tele, que han estado 14 años.

Sabe mal que termine, claro, porque cuando llevas 14 años haciendo un programa te has acostumbrado, pero es que tienes la obligación de renovarte. Entonces no te puedo ni alabar ni criticar ni censurar esta decisión. Primero porque yo no soy directivo de televisión, y quienes han tomado la determinación lo habrán estudiado muy bien. Yo por ejemplo estuve en programas que en su momento eran imprescindibles, como ‘La Noria’ o ‘El Gran Debate’. Pero luego prescindieron de ellos, no murió nadie y seguimos trabajando. Bueno, pues ciclos.

¿Si te llamara Jaime Guerra con el que tienes muy buena relación para proponerte un proyecto volverías a Mediaset?

Jaime es tan amigo mío… entonces creo que la última persona que me llamaría sería él, precisamente para no mezclar amistad y trabajo. El primer director que tuve en Telecinco fue Jaime Guerra, que lo tuve al pinganillo en el programa ‘La casa de tu vida.’ Luego me dirigió en ‘Gran Hermano’ o el debate de ‘GH’. Fueron muchos años y como él es un tío brillante y fue prosperando cada vez más, ya no era director de programas, sino productor ejecutivo, luego director general de Zeppelin, después jefazo de Endemol. Y ya llega el día que le hacen jefe en Mediaset, y me alegré mucho porque le hacía ilusión. Y si él me tiene que decir algo que no le gusta me lo dice, por ejemplo, me obligó a afeitarme la barba, porque yo estuve trabajando con barba blanca durante dos años y en cuanto Jaime tuvo poder en Mediaset me hizo quitármela, y era el jefe y no podía negarme. La relación y la confianza es tal que fue de las primeras personas a las que le conté que me habían ofrecido hacer ‘Lazos de sangre’. Él no va a hacer nada para interrumpir mi trabajo de ahora, yo solo le ruego que no ponga películas muy taquilleras el martes (risas).

Ahora que llegas a TVE, más allá de ‘Lazos de sangre’, ¿te gustaría hacer otro tipo de proyecto?

Hay una cosa que quiero hacer desde hace mucho tiempo, pero nadie confía en mí para hacerlo, y es presentar un informativo. Yo he hecho de todos los géneros, menos deportes y programas de cocina porque no sé… Desde concursos, debates, hasta un programa con una médium y hablando con muertos (risas). Entonces no me verán o no se fían, pero es lo que me gustaría hacer.