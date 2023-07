Isa Pantoja reniega de ‘Supervivientes’ ante lo que se lanza a revelar ahora: «Fue inaguantable»

Isa Pantoja se ha hecho con el cariño del público durante todo el tiempo que ha durado ‘Supervivientes 2023‘. Ha destacado por ser una de las mejores defensoras de la edición y eso que no lo ha tenido nada fácil. Todo lo contrario. La hija de la tonadillera ha enfrentado las decenas de polémicas que han marcado el concurso de su novio Asraf Beno.

Ha luchado de forma incombustible para lograr salvarle en cada nominación y convertirle en ganador. Era el verdadero merecedor del premio. Y aunque esto último no ha podido ser lamentablemente, la joven se siente feliz con la vuelta de su chico a la normalidad y con el esfuerzo tan colosal que ha hecho en estos cuatro meses. Así lo ha demostrado en sus redes.

Isa Pantoja no para de compartir su día a día con Asraf desde que acabó ‘Supervivientes’. «Ya está Asraf casi de vuelta a la realidad vamos a hacer unas compras porque le queda todo súper grande», ha empezado compartiendo este martes en sus ‘stories’ de Instagram. En su perfil oficial el marroquí también se encuentra compartiendo estos días los tratamientos a los que se está sometiendo por las secuelas de su paso por Honduras.

Además, Isa ha querido explicar a sus seguidores por qué declinó ver el debate final del pasado domingo. «Por cierto, el domingo fue el debate final, el cual os tengo que reconocer que no vi porque era insoportable para mí tener que revivir todo. Tuve que ponerme otra cosa», ha revelado. «Lo que no entiendo es la gente que encima hace las cosas mal y se siente orgullosa de ese comportamiento y encima siguen y siguen. Para mi fue inaguantable», ha añadido; entendiéndose como una indirecta a la actitud de Adara Molinero y los hermanos Bollo.

«Antes de cerrar esta etapa quería daros las gracias porque habéis sido increíbles durante estos cuatro meses. Se dice pronto, pero han sido cuatro meses. No es lo típico que se dice cuando en realidad no tienes apoyo, sino que es una realidad. Mil millones de gracias por los comentarios en mis publicaciones, por los comentarios de apoyo en las publicaciones de ‘Supervivientes’. Habéis sido unos valientes, nos habéis enviado muchísimo cariño», ha continuado Isa Pantoja antes de cerrar definitivamente el capítulo: «Ahora, otra etapa porque hay que preparar una boda. Pero esto ya zanjado, finito, se acabó, the end».