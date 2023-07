El sentenciador aviso de Alessandro Lequio a Ana Obregón por Bertín: «No me hagas…»

Tras publicar la revista Lecturas este miércoles que Bertín Osborne será padre a sus 69 años, las redes convirtieron en trending topic a Ana Obregón. Por eso, la actriz y presentadora no dudó en manifestarse y enviar un mensaje al cantante. Unas palabras que este jueves han sido comentadas por Alessandro Lequio en ‘El programa de AR’.

Así, Ana Obregón no dudaba en comparar las críticas que recibió en su momento cuando se supo que había sido madre por gestación subrogada con lo que ha sucedido con Osborne. «Enhorabuena Bertín. Cuánto me alegro y lo sabes. Tu suerte es ser hombre, así que no te criticarán», escribía Ana en un story en su cuenta de Instagram.

Un mensaje del que se ha hecho eco ‘El programa de AR’. «Por cierto, que Ana Obregón ha enviado un mensaje de felicitación a Bertín Osborne. Eso sí, es verdad que le muestra por un lado su apoyo, pero también hay una pullita porque critica esta especie de disparidad de criterios y de juicios que se hacen respecto a su paternidad», comenzaba a explicar Patricia Pardo antes de que Alessandro Lequio se manifestara al respecto.

«Es que no se puede comparar», empezaba a decir Joaquín Prat nada más volver del vídeo. «Es que no tienen nada que ver», sentenciaba Patricia Pardo por su lado. «Pues estoy en contra. Antes de saber la historia de que Ana iba a ser abuela, hubo muchas críticas precisamente por la edad de Ana», destacaba entonces Paloma Barrientos.

Alessandro Lequio: «No me hagas entrar en detalles porque me parece absurdo»

Finalmente, era Alessandro Lequio el que se pronunciaba. «Son dos historias que no tienen nada que ver, pero nada que ver», aseveraba de primeras. «Nada, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra», insistía el italiano mientras Paloma Barrientos recordaba que Ana Obregón recibió muchas críticas en su día.

Pero Alessandro Lequio era rotundo al pronunciar lo que pensaba del mensaje de Ana Obregón y dejando claro que los casos son muy distintos. «No me hagas entrar en detalles porque me parece absurdo, no hay que explicarlo, se entiende perfectamente, por favor…», añadía. Unas palabras con las que una vez más el italiano demuestra lo distante que está con Ana Obregón por su decisión de ser madre-abuela de la pequeña Ana Sandra.