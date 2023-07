Patricia Pardo desmonta a Ana Obregón en directo por sus polémicas palabras sobre Bertín

‘El programa de Ana Rosa‘ con Patricia Pardo y Joaquín Prat a los mandos ha profundizado en toda la resaca que ha generado la inaudita paternidad de Bertín Osborne con Gabriela Guillén. Un embarazo indeseado como él mismo declaró que no para de acaparar las tertulias televisivas. Desde luego, no es para menos.

El magacín matinal de Telecinco ha recopilado varias de las reacciones que ha suscitado la noticia del verano. Y, entre ellas, la de Ana Obregón. Lo que tuviera que decir al respecto la actriz y presentadora era muy esperado, pues la contestación social no ha sido ni de lejos la que provocó su maternidad.

Patricia Pardo ha sido la encargada de poner el foco en ello: «Por cierto, que Ana Obregón ha enviado un mensaje de felicitación a Bertín Osborne. Eso sí, es verdad que le muestra por un lado su apoyo, pero también hay una pullita porque critica esta especie de disparidad de criterios y de juicios que se hacen respecto a su paternidad».

El texto de la bióloga decía exactamente así: «Enhorabuena Bertín. Cuánto me alegro y lo sabes. Tu suerte es ser hombre, así que no te criticarán». Y, para evitar interpretaciones erráticas, dejaba un posdata: «No es nada contra Bertín, sino para que comparéis situaciones».

Lo cierto es que su caso y el de Osborne nada tienen que ver y es por ello que Patricia Pardo se ha mostrado indignada con esa publicación de Ana Obregón. «Es que no tiene nada que ver, pero nada que ver», ha exclamado visiblemente molesta. «No se puede comparar, en el matiz es donde está la diferencia», le ha apoyado Joaquín Prat.

«Pues estoy en contra. Antes de saber la historia de que Ana iba a ser abuela, hubo muchas críticas precisamente por la edad de Ana», ha apostillado Paloma Barrientos. Entonces, Alessandro Lequio, presente en plató, ha tomado la palabra y se ha colocado también en contra de Ana: «Son dos historias que no tienen nada que ver, pero nada que ver. No tiene nada que ver una cosa con la otra y no me hagas entrar en detalles porque me parece absurdo. No hay que explicarlo, se entiende perfectamente. Hombre, por favor».

«Estamos de acuerdo. Es que no hay por dónde cogerlo, pero vamos, es que sin matices además», ha añadido Patricia Pardo, desmontando esas palabras victimistas de la intérprete. «En el caso de Bertín, son dos adultos los que deciden, y aquí hay una persona que decide por un adulto que yo entiendo que no tiene potestad para decidir ahora mismo», ha apostillado Pepe del Real. «Entre otras muchísimas cosas», ha sentenciado Pardo, que ha preferido no dar más pábulo a esas declaraciones de Ana Obregón: «Es entrar en un bucle que no conduce a nada así que vamos a avanzar».