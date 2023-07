El fatal augurio de Jesús Manuel sobre el futuro de ‘Así es la vida’ en Telecinco tras su debacle

Los nuevos directivos de Telecinco estarán preguntándose por qué dejaron escapar ‘Sálvame’. Y es que, desde que el programa dijo adiós a las tardes de la cadena, esta franja no levanta cabeza. Sobre ello se pronuncia Jesús Manuel Ruiz, excolaborador de ‘Sálvame’, en su blog de Esdiario.

Desde el pasado lunes, ‘Mía es la venganza’, el serial protagonizado por Lydia Bosch y que precedía al programa de Sandra Barneda, ha empezado a emitirse en Divinity ante sus bajísimos índices de audiencia. El objetivo era mejorar los datos de ‘Así es la vida’, pero no lo han conseguido, y el magacín sustituto de ‘Sálvame’ sigue ‘desangrándose’ cada tarde.

En opinión de Jesús Manuel Ruiz, el problema ha sido que ‘Así es la vida’ no ha sabido calar en la audiencia. «Parecía distinto. Diferente. Innovador. Así se anunció. Un programa de entretenimiento e información que rompía con 14 años de otra televisión. Esa era la intención. Y en esa intención parece que se va a quedar», comienza escribiendo el periodista en el citado blog.

Jesús Manuel Ruiz cree que ‘Así es la vida’ «empieza a ser una copia de la última etapa de ‘Sálvame'»

Pero el excolaborador de Telecinco va más allá, y asegura que el programa presentado por Sandra Barneda «empieza a ser una copia de los últimos años de ‘Sálvame’. A lo largo de la tarde, y minuto a minuto se empezaba a echar de menos la genialidad del formato que en su día dirigió Raúl Prieto». Además, critica el fichaje de José Antonio Avilés por ‘Así es la vida’, pues éste «tenía sentido en su rol de ‘Sálvame’ y no en el de ahora».

«La realidad siempre supera la ficción y las intenciones. El cordobés quiere compartir con el plató información de Bertín Osborne. Y en 5 minutos ha metido en la chistera del corazón, el derecho, la información, los contratos privados y el Ministerio Fiscal», critica Jesús Manuel Ruiz. Algo que a él le «recuerda al último ‘Sálvame’ en los días que la extinta Carlota Corredera daba lecciones de Derecho a quienes decidieron no seguir su barco a la deriva. Allí comenzó el final».

Jesús Manuel vaticina lo que va a pasar ante la debacle de ‘Así es la vida’

No obstante, el periodista recuerda que «eran 12 años de vida». Pero esto «ha comenzado con 3 semanas de nacimiento. Avilés no es responsable». Para él los únicos responsables son «la dirección de los programas que optan por el sensacionalismo, por la atrocidad de la prensa del corazón en aras de cuatro décimas que tan solo les llevan a la miseria del entretenimiento. El público no es imbécil».

Jesús Manuel Ruiz cree que lo que parecía ser un espacio diferente, más serio y formal, se ha convertido en más de lo mismo, pero sin la gracia y los momentazos que nos daban cada tarde los colaboradores de ‘Sálvame’. «El 26 de junio apuntaba diferente. Aparecen caras de verdad e históricas en este oficio de contar la vida social», prosigue el periodista de Esdiario.

Sin embargo, a su juicio, «las sustituciones familiares fueron nefastas. Beatriz Trapote en lugar de Belén Esteban es una fábula. Sin precedentes». Pero lejos de quedarse ahí, vaticina lo que está por venir: «El programa de este jueves tiene visos de que Ana Rosa Quintana se tendrá que incorporar antes de finales del mes de septiembre ante el miedo de que Sonsoles Ónega devore este formato copia de la última etapa de ‘Sálvame’ sin morder. Podría ser succionado», sentencia Jesús Manuel Ruiz.