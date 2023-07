El categórico pronunciamiento de Jordi González sobre ‘Sálvame’: «Los cambios son necesarios»

Jordi González ha regresado a la televisión casi dos años después. El catalán, ligado a Mediaset durante gran parte de su trayectoria, debutó el pasado martes como presentador de los debates de ‘Lazos de sangre‘, tras su fichaje sorpresa por TVE. Un registro muy distinto a sus últimos trabajos en el género del reality, como conductor de ‘Supervivientes’ o ‘Gran Hermano’.

En una entrevista exclusiva para El Televisero, Jordi González ha confesado que aceptó este proyecto fuera de Telecinco porque ahora «tengo la suerte de hacer solo ya lo que me apetece», y siente «nostalgia» de volver a TVE, la cadena donde comenzó a hacer sus primeros pinitos hace tres décadas.

También, se ha sincerado sobre porqué quedó apartado de Mediaset, compañía donde ha desarrollado gran parte de su carrera televisiva, desde 1997 hasta su salida en 2021. Todo surgió cuando llegó a un acuerdo con Paolo Vasile de que se tomaría un año sabático cuando cumpliera 25 años en Telecinco. «Le dije ‘jefe yo creo que debería de tomarme un año sabático, porque estoy cansado’. […] Y cumplió su palabra y lo hice. Y volví, pero él ya no estaba», ha relatado.

En otro punto, le preguntamos sobre cómo ve la actual Mediaset con este cambio de rumbo que está llevando tras la cancelación de ‘Sálvame’. Jordi González responde que «desde la lejanía no la veo». «Yo he consumido poca tele durante este año. Porque tenía que desconectar y hacer un reset. Entonces claro que como todo el mundo me he ido enterando de noticias que han sido muy comentadas. Como lo de ‘Sálvame’ por ejemplo, pero de verdad que no puedo opinar, porque sería hacerlo por boca de ganso. Es que no sé por dónde van», añade el periodista.

Jordi González, sobre la cancelación de ‘Sálvame’: «Tienes la obligación de renovarte»

No obstante, el comunicador acaba mojándose y valora la decisión de prescindir de ‘Sálvame’ con una frase muy elocuente: «Los cambios son necesarios en la vida y en la tele también«. «Ha cambiado el equipo directivo con la marcha de Vasile. Entra una nueva capitanía general que prefiere hacer otra televisión con formatos que yo no diría más blancos, sino menos polémicos», justifica tras su introducción.

Jordi González valora que «el ciclo ‘Sálvame’ es brillante, porque han hecho un programa que es historia de la tele, que han estado 14 años». «Sabe mal que termine, claro, porque cuando llevas 14 años haciendo un programa te has acostumbrado, pero es que tienes la obligación de renovarte«, sostiene.

«Entonces no te puedo ni alabar ni criticar ni censurar esta decisión. Yo no soy directivo de televisión, y quienes han tomado la determinación lo habrán estudiado muy bien», sentencia el presentador de ‘Lazos de sangre’. Porque para Jordi en la televisión todo son «ciclos»: «Yo por ejemplo estuve en programas que en su momento eran imprescindibles, como ‘La Noria’ o ‘El Gran Debate’. Pero luego prescindieron de ellos, no murió nadie y seguimos trabajando», remata en su alegato.

Por último, desea a los trabajadores de ‘Sálvame’ «buena suerte, como a toda la gente que es buena por fuera y trabajando». Y reconoce cuál es su relación actual con sus ex compañeros de Mediaset. Jordi González confirma sin tapujos que ninguna, salvo con uno de sus amigos que está en la directiva, Jaime Guerra. No obstante, cierra la puerta a volver en este momento a ese grupo. «Él [Jaime Guerra] no va a hacer nada para interrumpir mi trabajo de ahora, yo solo le ruego que no ponga películas muy taquilleras el martes», finaliza.