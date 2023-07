Conchita confiesa el precio que ha pagado como poligrafista del ‘Deluxe’: «Ha habido decepciones»

Es imposible hablar del ‘Deluxe‘ sin hacer referencia al polígrafo y a Conchita Pérez, quien, sin llegar a ser colaboradora, se ha ganado el cariño de todos los espectadores del programa de Telecinco. Tras la final del mismo, el pasado 14 de julio, la profesional ha hecho balance sobre cómo ha sido trabajar en un espacio tan longevo.

Lo ha hecho en una entrevista en ‘El País’, en la que reconoce estar «muy contenta y muy agradecida» por haber formado parte del universo ‘Sálvame’. Aunque también es consciente de que «esto tenía que acabar». «La tele ha sido un extra estupendo, pero no es mi trabajo principal, que nunca he dejado. Recibo a clientes en Zaragoza, donde vivo, y en Madrid», explica Conchita al citado medio.

Conchita reconoce haber pasado «vergüenza ajena» en el ‘Deluxe’

La poligrafista asegura que trabajar en el ‘Deluxe’, «profesionalmente, no es tan interesante». Ya que, en su opinión, «eran temas repetitivos, sobre la conducta sexual o relaciones personales de los famosos, y más o menos sabías el resultado».

Además, Conchita reconoce que en muchas ocasiones ha tenido un alto coste y ha pasado «vergüenza ajena»: «No juzgo a nadie, pero hay quien cuenta cosas muy íntimas, y a veces muy desagradables, solo por dinero». Eso sí, la profesional guarda muy buenos recuerdos del programa, y tiene muy buenas palabras para el equipo: «Hay personas estupendas, pero nunca he hecho pandilla con los colaboradores. Muchas veces no tenía más contacto con ellos que el rato del polígrafo. Luego, me iba para casa».

«Han sido años muy buenos, aunque también ha habido decepciones. Hay mucha hipocresía y gente que no es lo que parece», afirma la responsable de la ‘máquina de la verdad’. Al mismo tiempo que deja claro que ella no es «nada cotilla»: «No veo la tele, ni leo revistas. No me interesa la vida privada de nadie, salvo cuando estoy trabajando».