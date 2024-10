El recado de una víctima de la DANA paraliza 'Sonsoles': "No queremos un 'Sálvame Deluxe'"

Este miércoles, todos los programas de televisión se están volcando con las víctimas de la DANA. Antena 3 ha sido una de las cadenas que ha apostado por levantar toda su programación habitual para ofrecer especiales de 'Espejo Público', 'Y ahora Sonsoles' y 'Antena 3 Noticias' con Susanna Griso, Sonsoles Ónega y Vicente Vallés respectivamente.

Así, Sonsoles Ónega se ha puesto al frente de un especial monográfico sobre la tragedia que ha dejado ya al menos 95 víctimas desde las 15:50 y hasta las 21:00 horas ocupando los huecos habituales de 'Sueños de libertad' y 'Pasapalabra'.

Durante este especial de 'Y ahora Sonsoles', la presentadora ha entrevistado a diferentes afectados que han contado sus testimonios vividos en primera persona. Es el caso de Carmina, una vecina de Letur, un pueblo de Albacete, que ha narrado cómo un matrimonio vecino estaba desaparecido.

Tras contar su versión de lo sucedido en su pueblo, Carmina aprovechaba para pedirle a Sonsoles Ónega que le dejara lanzar una contundente advertencia a todos los gobiernos que tienen que gestionar este tipo de problemas meteorológicos.

"Te pediría, ya que tienes voz, que el Gobierno deje de una puta vez de hacer 'Sálvame Deluxe'. Que no queremos un gobierno de 'Sálvame Deluxe', que se critiquen, que se tiren pelotas unos a otros", clamaba Carmina ante los micrófonos de 'Y ahora Sonsoles'.

"Queremos un gobierno que nos cuide, que prometa lo que nos ha dicho, y me da igual que sea del PP, del PSOE, de Vox, del que quiera aparecer. Me da lo mismo. Pero no es justo, que estas vidas se podían haber salvado", proseguía quejándose Carmina dejando claro que le daba igual el color del Gobierno y que por tanto no era una crítica ideológica.

La crítica de una vecina de Letur a los políticos con Sonsoles Ónega

Pero lejos de quedarse ahí, Carmina insistía en su crítica a los políticos por tirarse los trastos en plena tragedia comparándolo con el programa que presentaba Jorge Javier Vázquez en Telecinco. "Que dejen de hacer 'Sálvame deluxe', que se ocupen de verdad de lo que tienen que hacer. Que a mí me da igual una mesa redonda donde todos se lleven la mano a la cabeza. Que pongan actuaciones antes", incidía la vecina de Letur.

"Por favor, dejen de hacer un 'Sálvame deluxe'. Y mis respetos al programa, ¿eh? Pero bueno, es una forma de identificar la política que se está haciendo hoy en día", añadía Carmina tratando de excusar su crítica al extinto programa de Telecinco. "Entiendo perfectamente, Carmina, lo que quiere decir: es esa política espectáculo", apostillaba por su parte Sonsoles Ónega.