Belén Esteban da un golpe en la mesa y hace este señalamiento hacia Telecinco

Belén Esteban, junto a otros compañeros de ‘Sálvame’, ha puesto rumbo a Estados Unidos para grabar su nuevo docureality para Netflix. Eso sí, antes de subirse al avión que la llevará a esta nueva aventura televisiva, la colaboradora se ha pronunciado sobre los últimos rumores que la rodean, como su supuesta crisis matrimonial con Miguel.

La de Paracuellos se ha mostrado muy molesta por estas habladurías: «De eso no voy a hablar nada cuando es mentira. No voy a decir absolutamente nada porque lo que quieren es que hable». «La próxima vez le voy a decir a Rosalía, que me invitó al concierto el día 7 que era el cumpleaños de mi marido, que no cante el 7, que cante el 14… Madre mía», ha bromeado Belén Esteban, quien ha vuelto a dejar claro que quiere con locura a su ‘Migue’, como ella le llama cariñosamente.

No obstante, ha querido recordar que tanto su marido como su hija Andrea son personas anónimas y no quiere que se hable de ellos en los medios de comunicación. «Es que mi marido es anónimo como mi hija, los dos son anónimos. Lo que pasa es que hay a alguna gente que sus maridos son anónimos y se les respeta y a otros no», ha comentado la excolaboradora de ‘Sálvame’.

Y no solo eso sino que, además, Belén Esteban ha culpado directamente a Telecinco por no haber dicho de dónde venía la noticia: «Hombre, totalmente. Lo que pasa que cómo no se puede decir el nombre de esa persona parece ser pero vamos, que yo estoy muy bien», ha sentenciado la ‘princesa del pueblo’, antes de pasar el control del aeropuerto.

Belén Esteban explota en sus redes sociales

Antes de viajar a América, la colaboradora ha pasado unos días de desconexión en Benidorm y en Canarias, junto a Anabel Pantoja. Viajes en los que no la ha acompañado su marido, de ahí los rumores de crisis. No se sabe si a raíz de estas habladurías, pero lo cierto es que Belén ha explotado hace unas horas en sus redes sociales. «Que horror de gente, tan mala y envidiosa, lo mejor que he hecho en mi vida es bloquear a la gente que me da pena de lo malos que son. Yo tengo mi familia y tan feliz», escribía en Instragram.

Belén Esteban, junto a Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Chelo García Cortés, Terelu Campos, María Patiño, Víctor Sandoval y Lydia Lozano serán los protagonistas del nuevo docureality que en breve comenzarán a grabar en Miami y México para Netflix. Aunque todavía no se conocen muchos detalles al respecto.