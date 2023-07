Asaltan a este exconcursante de ‘Supervivientes’ y le dejan inconsciente en plena calle

Antonio Pavón está vivo de milagro. El que fuera participante de ‘Supervivientes 2020′ y ‘La casa fuerte’ ha pasado por la experiencia más terrorífica que recuerda. Aunque, afortunadamente, ha quedado solo en un susto.

El torero malagueño fue víctima de un asalto en plena calle por el que acabó inconsciente y despertó en la puerta de su casa junto a dos mujeres desconocidas. Ya en su casa recuperándose del susto, el exsuperviviente ha tratado de recordar lo que vivió en las últimas horas y el porqué despertó en su portal junto a estas dos mujeres a las que no conocía de nada.

Antonio Pavón ha relatado a través de sus redes sociales que estaba con unos amigos y que, cuando salió del local vivió la «experiencia más terrorífica» que recuerda. Según ha contado, iba a parar a un taxi para regresar a su casa cuando en ese momento sintió un dolor muy intenso en la cabeza y se le empezó a nublar la vista. «Recuerdo que en mi subconsciente trataba de luchar para no perder la conciencia o para bajar del taxi», ha explicado, aunque finalmente acabó quedando inconsciente.

Antonio Pavón en ‘Supervivientes’

El exconcursante de ‘Supervivientes’ no sabe cómo terminó llegando hasta la puerta de su casa. Piensa que estuvo inconsciente unos 20 minutos y cuando despertó él estaba «dentro de una combi con dos señoras que no conocía de nada». Una situación que le puso muy nervioso. Según ha explicado se encontraba mareado y con un fuerte dolor en la cabeza. Lo primero que pensó es que esas mujeres le habían drogado para robarle.

«Yo las acusé de ladronas», ha reconocido Antonio Pavón antes de subir corriendo a su casa asustado. Tras intentar de asimilar lo ocurrido, ha contado que al día siguiente fue a la comisaría para contar los hechos a la policía. Fue ahí cuando se enteró de que esas dos mujeres habían acudido allí antes que él para dar parte de los hechos. Con la explicación que le dieron los agentes y tras ponerle en contacto con las señoras, el torero ha empezado a encajar las piezas.

Todavía en shock por lo que le podía haber pasado, Antonio Pavón ha querido contar esta terrible experiencia para alertar a los ciudadanos de esta práctica que puede tener un final mucho peor que el suyo. Aunque no ha especificado si tras el asalto le han robado algo, el ex robinsón de ‘Supervivientes’ ha querido agradecer la asistencia de esas dos mujeres que ahora considera «sus ángeles» y les ha pedido perdón públicamente por haberlas juzgado erróneamente. «Gracias a estas señoras puedo contarles esta historia, que me han salvado», ha concluido.