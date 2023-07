Alejandro Nieto no calla más ante lo filtrado de Tania mientras estuvo en ‘Supervivientes’

¿Le fue infiel Tania Medina a Alejandro Nieto mientras él viajó a Honduras como ‘fantasma del pasado’ en ‘Supervivientes 2023′? La pasada semana, el periodista Javier de Hoyos soltó la bomba en el programa de Mtmad ‘En todas las salsas’. Ahora, una semana después, el ganador de la pasada edición del reality se ha puesto en contacto con Iban García para aclarar toda la verdad sobre esta supuesta deslealtad.

«La información que dimos aquí es que una persona estaba queriendo vender unas imágenes de Tania en un reservado de una discoteca liándose con un chico mientras él se fue a ‘Supervivientes’ este año. Nosotros solo advertimos de que había unas personas interesadas en vender esto, no las hemos podido ver porque no hemos podido pagar ese dinero», explicaba Javier de Hoyos.

Tras poner en antecedentes a la audiencia, Iban García ha leído el mensaje que ha recibido de Alejandro Nieto. «La respuesta de Alejandro bastante molesto acerca de esta información es: ‘Iban ¿qué es eso de que tienen fotos de Tania besándose con un chico? Eso es mentira y si sacan algo así que sea con pruebas. No es cierto. Pongo la mano en el fuego porque eso es mentir, pero, joder, siempre diciendo las mismas pamplinas sobre ella y sobre mí. Si no tenéis pruebas o lo que sea, no decir nada. Además sabes que te aprecio tío. Un saludo y un abrazo fuerte’, ha leído el conductor de ‘En todas las salsas’.

El enfado de Alejandro Nieto con la información dada por ‘En todas las salsas’

A continuación, y tras la respuesta de Iban García, Alejandro Nieto le volvió a contestar: «Eso es mentira. Tania no sale de fiesta ni a reservados». «Podría haber sido Tania la que desmintiera la información, ¿no?», ha opinado uno de los colaboradores del espacio.

«Podemos sacar la conclusión de que igual se ha molestado bastante Alejandro», ha añadido García, insistiendo en que «la única persona que sabe si esa información es cierta o no es Tania». Y, por lo tanto, debería haber sido ella la que saliera a desmentirla.

Más demoledor ha sido otro de los colaboradores del espacio, quien ha tildado a la pareja de ridícula: «Me parece muy ridícula esta pareja. Él es el dueño de Tania». Antes de pasar a otro tema, Iban García ha recordado que Tania tiene su teléfono y conoce el programa, así es que si quiere ponerse en contacto con él para desmentir la información puede hacerlo. De momento, no lo ha hecho.