Tom Brusse arruina la boda de Kiko Matamoros y Marta y el motivo es tremendo: «Está desolado»

Este viernes, 2 de junio, Kiko Matamoros y Marta López Álamo han puesto el broche de oro a cuatro años de relación dándose el ‘sí, quiero’ en una emotiva ceremonia que ha tenido lugar en la iglesia de San Miguel en pleno centro de Madrid. Sin embargo, la noche acabó siendo agridulce para los novios por una metedura de pata de uno de los invitados, Tom Brusse.

Pese a que los novios no habían prohibido el uso de teléfonos móviles, como sí que hacen otros muchos famosos para preservar la exclusiva, sí que habían hecho una petición a sus invitados. Que, aunque podían sacar fotos de la ceremonia y del posterior banquete, no las subieran a sus redes sociales. Al menos hasta que salga la exclusiva que la pareja tiene firmada con una conocida revista. «Recibí un mensaje de Marta donde nos pide que no subamos fotos a redes hasta una semana después», explicó Nuria Marín a sus compañeros del ‘Deluxe’.

Pese a esta petición, Tom Brusse ha compartido en su perfil de Instagram una instantánea en la que aparece él posando con Kiko y Marta durante el banquete que tuvo lugar en el madrileño hotel Ritz. De esta forma, se desvelaba uno de los secretos mejor guardados y que se desvelaría en la citada exclusiva, el segundo vestido de la novia, mucho más atrevido y sexy que el lucido en la iglesia, como era de esperar.

Nuria Marín explica la metedura de pata del influencer

Aunque el exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ y ‘Supervivientes’ ha borrado la imagen casi al instante, ya había corrido como la pólvora por las redes sociales. Y ‘Viernes Deluxe’ no ha dudado en mostrársela a todos los espectadores. Nuria Marín, otra de las invitadas al enlace, ha conectado en directo con el programa nocturno de Telecinco que este viernes ha presentado María Patiño.

La presentadora catalana ha explicado que Tom Brusse había estado estas últimas semanas en Marruecos y no era consciente de la petición de Kiko y Marta. «Ha subido la imagen de él en compañía de los novios porque, según me ha dicho, se veía muy guapo (…) Nada más subirla Rafa Mora le ha dicho que la había pifiado. Está desolado y preocupado por las consecuencias. Tom Brusse inmediatamente ha borrado la imagen y se ha ido a hablar con Kiko Matamoros. Kiko le ha tranquilizado, diciéndole que no se preocupase», ha comentado Nuria Marín.

Por su parte, otra de las invitadas, Pilar Vidal, se mostraba más dura con el influencer. «Has metido la pata», sentenciaba la periodista durante otra conexión con ‘Viernes Deluxe’. Sin embargo, esta no sería la única foto de la celebración que circularía por las redes sociales. El equipo del ‘Deluxe’ también ha recibido otra instantánea en la que aparece Marta López Álamo mientras la retocan el peinado y el maquillaje, a la vez que ella posa con lo que parece un producto de belleza que promociona.

Tom Brusse, directo al TT por su pifia en la boda

Como era de esperar, a los pocos instantes de que Tom Brusse publicara la foto en sus redes sociales, ya corrió como la pólvora en Twitter, donde el joven fue Trending Topic por su metedura de pata, consciente o no.

Tom Brusse sube a su INSTAGRAM, la foto de los novios Kiko Matamoros y la súper modelo internacional Marta Lopez Alamo ,con el segundo traje de ambos #mataboda pic.twitter.com/5kajvjqjG3 — Cynthia (@_cynthiapickles) June 2, 2023

Totalmente segura de que Tom Brusse ha subido la foto con consentimiento de Matamoros…es su pequeña venganza contra lecturas por lo que hicieron con la portada Makoke/Marta

Tienen que pagarle las exclusivas sin tener exclusiva…anda que no sabe nada el abuelo#mataboda — Kaytxar (@Kaytxar) June 3, 2023

La foto de Kiko Matamoros y Marta López Álamos robada el día de su boda por Tom Brusse. Tom fastidia la exclusiva de la boda.#tombrusse #kikomatamoros #martalopez #martalopezalamos #bodakikomarta #fotorobada #Exclusivarevista #alvarodelinares Álvaro de Linares pic.twitter.com/fhHEpiZjzX — Alvaro de Linares Malagueño (@Alvarodelinares) June 2, 2023

Tom Brusse subiendo la foto: "Te he fastidiado la exclusiva, pego Kiko yo te quiego"#mataboda — Marieta (@Marieta_Jimenez) June 2, 2023

#mataboda Las excusas de Tom Brusse,se las cree alguien?Bueno si,RataM — Aquí opino yo!! (@RSerrano2010) June 2, 2023

Esperando a que Tom Brusse suba la foto del tercer vestido de Marta y arruine la exclusiva completamente #mataboda pic.twitter.com/nM1SN0TVRp — dramabananna (@dramabananna) June 2, 2023

La gente es muy pava , hablan del Tom brusse del lio de la foto y automaticamente sube en mas de 10 mil seguidores en instagram en menos de 10 min, todo es publicidad #mataboda pic.twitter.com/SbZu7wVy7f — Maldito Muñeco (@maloymalito) June 2, 2023

QUE TOM BRUSSE LE ACABA DE J0DER LA EXCLUSIVA A KIKO MATAMOROS ME DARA ALGO #mataboda — mon lvs bsd (@m3moryl4n3) June 2, 2023