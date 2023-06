‘Supervivientes’ aplica esta fuerte penalización a Adara Molinero: «No puedo creer esto»

El pasado martes, ‘Supervivientes 2023‘ llevó a cabo la conocida mesa de las tentaciones que pone a prueba todo lo que los concursantes están dispuestos a dar o sacrificar a cambio de suculentas recompensas. Una dinámica que se ha alargado hasta este domingo, puesto que a Adara Molinero todavía le quedaba pendiente una de las recompensas y, por ende, una de las penitencias para hacerse con ella.

Todo ha comenzado cuando Laura Madrueño le ha preguntado: «¿Eres una mujer de palabra? Tú y yo hicimos una apuesta el pasado martes». Acto seguido, la presentadora ha descubierto la recompensa: un gran bocadillo de casi 25 centímetros de largo. Para hacerse con ello, Adara ha tenido que leer en varias tablillas ejemplos de penitencias o castigos, a pesar de que el reality ya había decidido que ésta sería cortarse el pelo 15 centímetros.

De entre las que tendría que hacer frente, Adara ha asegurado que la mejor para ella sería saltar del helicóptero. En la otra cara de la moneda, ha elegido raparse la cabeza como la peor penitencia posible. «La mala noticia es que no vas a saltar del helicóptero y la buena es que tampoco te voy a rapar el pelo», ha asegurado la presentadora. Acto seguido, Laura le ha pedido que descartara cinco entre las que se encontraban ser nominada, estar encerrada en un palafito y vivir sola lo que le queda de concurso, entre otras.

«No entiendo cuál es el fin de este juego», le ha espetado la concursante en un momento determinado. Ante ello, la presentadora ha asegurado que la joven debería apostar por cuál era la recompensa escogida por la organización. Una vez que el reality le ha confirmado que la penitencia era cortarle el pelo, la superviviente ha advertido: «Te voy a enseñar el pelo, pero no me voy a hacer nada. No, Laura, no». «Fuiste tú la que aceptaste según los aplausos del público», le ha recordado Laura Madrueño.

La decisión final de Adara Molinero

Tras una ardua negociación, la comunicadora ha conseguido cortarle el pelo a la concursante. Finalmente, Adara Molinero ha tolerado cortarse 15 centímetros de pelo pero no por uno, sino por dos bocadillos. «Llevo muchas penitencias y voy a hacer un gran esfuerzo cortándome el pelo», ha asegurado antes de que la organización le diera el visto bueno. Entre gritos y risas, la compañera de Ion Aramendi ha conseguido meterle un buen tajo al pelo. Por su parte, sus compañeros no han dudado en alabar el cambio. «No me puedo creer que haya hecho esto. No he llevado el pelo tan corto en mi vida», ha lamentado Adara.