Rocío Flores se pronuncia de tal modo (y por primera vez) sobre su veto en Mediaset

Rocío Flores sigue curtiéndose como presentadora con su participación en la segunda edición del ‘Golden Nail Congress’, que se celebró este pasado fin de semana en Madrid. Y durante el evento, la hija de Rocío Carrasco no pudo sortear a la prensa, que le preguntó por cómo se encuentra ahora que su nombre ha desaparecido por completo de la televisión.

«Siento menos presión y de momento estoy más tranquila», admitió la joven, que ya acumula varios meses alejada de la pequeña pantalla. Eso sí, no cierra la puerta rotundamente a volver en un futuro. «Nunca digas jamás, pero sí que es verdad que ahora estoy bien y me ha venido genial alejarme de la televisión porque estoy muy tranquila. Ahora tengo muchísima paz interior al saber que me voy a levantar por la mañana y no oiré hablar de mí en la televisión», confiesa en declaraciones a La Razón.

«Mi salud mental está por encima de cualquier dinero», sentencia Rocío Flores a pesar de que esa retirada de la TV implica renunciar a suculentos ingresos, muy probablemente inalcanzables en el trabajo de influencer en el que está imbuida actualmente.

Si bien, la hija de Antonio David no oculta que ha sido duro psicológicamente estar en la palestra continuamente tras la docuserie de Rocío Carrasco y la ruptura de su padre con Olga Moreno. «Cuando estaba ahí dentro no era consciente de todo el daño que yo me hacía al cargarme todo encima. El hecho de tomar la decisión de alejarme de eso, y luego ya después cuando llegó el veto, encontré la paz», ha comentado, aludiendo por primera vez a ese veto inexpugnable impuesto por Mediaset.

Además, en esa aparición pública, Rocío Flores también habló de una posible reconciliación con su madre. Quiso dejar claro que «no tiro la toalla» y todavía tiene esperanzas de tender puentes con Rocío Carrasco. La joven reconoce que ella ha perdonado, porque «no perdonar es no avanzar». «El tener odio a alguien, el tener rencor es no avanzar en la vida. Yo quiero seguir creciendo emocionalmente y quiero evolucionar y quiero avanzar. A día de hoy es muy complicado olvidar, pero en un futuro el tiempo dirá», zanjó.