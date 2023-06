Raquel Arias alucina al descubrir cuántos kilos ha llegado a perder en ‘Supervivientes’

Raquel Arias ya está en España después de su periplo por ‘Supervivientes 2023‘. La exconcursante ha sido la última expulsada definitiva del reality y, por ello, ha reaparecido en el plató del reality dejando constancia de su paso por los Cayos Cochinos. Esto es debido a su sorprendente cambio físico.

Una transformación que se hace evidente tras descubrir el número de kilos que la superviviente ha perdido tras su estancia en los Cayos Cochinos. Cabe recordar que la joven ha estado en el concurso tres meses. Además, durante su última semana la concursante ha estado aislada, lo que ha limitado aún más las posibilidades de obtener comida.

Así como ha sucedido con otros concursantes, ‘Supervivientes 2023’ ha colocado a la joven frente al espejo. Visiblemente nerviosa, Raquel Arias ha visto y comentado su gran cambio físico. «Todavía estoy en shock con todo. ¡Qué nervios! Después de tres meses ya no me acuerdo de cómo soy. Ay las piernas, qué delgaditas se me están quedando. estoy flipando, en la vida me había visto así», ha exclamado.

De igual manera, la superviviente ha presagiado haber perdido alrededor de 7 kilos. Poco después, podía confirmar lo que sospechaba. «Siete kilos, lo he adivinado. ¡Qué fuerte!«, reaccionaba Raquel Arias tras leer el pergamino facilitado por la organización que comunicaba la cifra exacta.

A pesar de haber sido un notable cambio, éste se queda lejos de los 18,2 kilos que llegó a perder Jaime Nava, quien hasta ahora ostenta el título de haber sido el concursante que más peso ha perdido durante su paso por el reality de supervivencia.