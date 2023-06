Ni Alma Bollo es capaz de creer la irrisoria cifra de kilos perdidos en ‘Supervivientes’

Uno de los momentos clave después de que ‘Supervivientes 2023‘ expulse a los concursantes es ver cómo éstos se enfrentan a su cambio físico. Para ello, el reality les pone frente al espejo, donde las caras de emoción y sorpresa son una constante. Esto es lo que le ha sucedido a Alma Bollo. La última expulsada de la edición ha mostrado su sorpresa, aunque en esta ocasión por no haber perdido tanto peso como ella consideraba.

Como es habitual, la hermana de Manuel Cortés se ha enfrentado al espejo exclamando por su gran cambio. «Ala chaval, ala, ala, ala. Sí que estoy más delgada, si no tengo culo», ha asegurado con cara de conmoción. De igual manera, Alma Bollo no ha dejado pasar la oportunidad de comentar su cambio capilar: «Y decían que estaba mona, si tengo la cabeza como un playmobil«.

Acto seguido, el reality le ha pedido que desvelase la cantidad de peso que ella considera que ha perdido. «A lo mejor entre ocho y diez kilos», ha apuntado. Cabe recordar que su alimentación se ha recortado drásticamente durante los tres meses que ha estado concursando. Sin embargo, parece que esto no se ha traduce en un gran número de kilos perdidos puesto que la organización del reality le ha trasladado que apenas había perdido 5,8 kilos. Ante ello, la expulsada ha asegurado: «¿5,8 kilos? ¿Sólo? Después de tres meses pasando penurias».

Después de ver el vídeo, Ion Aramendi le ha preguntado si había perdido más o menos peso del que Alma Bollo esperaba perder. La respuesta no se ha hecho esperar y ha sido contundente: «He perdido menos de lo que esperaba. También es verdad que aquí es lo que te digo, imaginábamos, jugábamos con imaginar cosas y Jonan decía «por dios, claro que has perdido ocho kilos». A ver, me veo mucho más delgada todo ello antes de la pasta carbonara, pero soy una niña que estoy súper fibrada y súper musculada por lo que perder músculo es muy difícil. Me veo más delgada, pero he recuperado bastante».