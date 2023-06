Manuel escandaliza con lo que el equipo de ‘Supervivientes’ hace con Asraf sin cámaras

‘Supervivientes‘ ha visto seriamente embarrada su imagen por lo que llegó a soltar Manuel Cortés en pleno plató de ‘Conexión Honduras’. El exconcursante concedió su primera entrevista a Ion Aramendi después de tener que abandonar forzosamente la carrera por la victoria por prescripción médica.

Y nuevamente, todo giró en torno a Asraf Beno. El novio de Isa Pantoja está siendo señalado duramente por todos sus compañeros. Reventados quizás por ver cómo desfilan de Honduras mientras él permanece en el concurso con claras opciones de ganar, no hacen más que tirar por tierra su participación y desacreditarle a toda costa.

Parece que existiera un mismo complot, pues, conforme van regresando a España, la mayoría de los concursantes repite una y otra vez que Asraf es muy diferente delante y detrás de cámaras y que está siguiendo una calculada estrategia para sacar de quicio a los compañeros cuando no le graban y mostrarse como una víctima cuando el objetivo se activa para así meterse en el bolsillo a los espectadores.

Sin embargo, cuando en el plató o en La Palapa se les interpela para que den ejemplos de esas situaciones, no saben argumentarlo sólidamente y no hacen más enredar. Es exactamente lo que ocurrió este domingo con Manuel Cortés. El hijo de Raquel Bollo, que ha sido un azote de Asraf desde el primer momento, apuntaló la tesis de la doble cara, pero fue mucho más allá.

Tanto, que sus declaraciones no dejan nada bien parada a la organización de ‘Supervivientes’. Todo lo contrario. Y es que el cantante dijo sin rodeos que «los vídeos están editados muy a favor de otra persona«. Unas incendiarias palabras contra el formato que le ha dado de comer durante meses y que iban claramente dirigidas por Asraf, azuzando la sombra de la manipulación y el “tongo” en favor del marroquí.

Pero eso no fue lo peor, pues Manuel dejó otra acusación que es muchísimo más grave y que ha alertado a muchos seguidores. Ocurrió cuando se lanzó a poner un ejemplo de las cambiantes actitudes de Beno si hay o no cámaras cerca. «Cuando sube al monte, se para y se sienta en el monte porque no le están grabando. Y los cámaras se ríen y, cuando viene el cámara, empieza a grabarlo y empieza a coger palos y empieza a bajarlos. No sé si lo estáis viviendo o no«, fueron exactamente sus controvertidas declaraciones.

Rápidamente, se desató un aluvión de reacciones. Muchos interpretaron que Cortés estaba dejando caer que los cámaras están compinchados con Asraf. Pero lo que más está llamando la atención es que, pese a esa polémica insinuación, desde la dirección de ‘Supervivientes’ no se haya dado ninguna respuesta o se haya desmentido con carácter inmediato.

«Manuel diciendo en una gala en directo que Asraf y los cámaras están medio compinchados y la organización no da ningún tipo de respuesta ni negativa a eso», reflexiona un usuario. «¿Por qué nadie del programa ha salido a desmentir que los cámaras se ríen con Asraf cuando no están grabando?», se pregunta otro. La revuelo está servido.

